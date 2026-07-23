Consegnata a Genova la nave Explora III, la terza unità di lusso realizzata da Fincantieri per Explora Journeys, il brand di viaggi oceanici del Gruppo MSC. L'evento, tenutosi il 23 luglio 2026 presso il cantiere di Sestri Ponente, segna un ulteriore traguardo nell'espansione della flotta di navi di lusso del Gruppo MSC.

La cerimonia ha visto la partecipazione di figure chiave come Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della divisione crociere di MSC Group, Anna Nash, presidente di Explora Journeys, e Biagio Mazzotta, presidente di Fincantieri.

L'evento, condotto dalla presentatrice televisiva Lorella Cuccarini, è culminato con il tradizionale taglio del nastro e la rottura della bottiglia da parte della madrina della nave, Maya Aponte.

Innovazione e Strategia di Fincantieri

Durante la consegna, Pierroberto Folgiero ha evidenziato l'impegno di Fincantieri nell'innovazione dei processi produttivi. Ha annunciato una partnership con Generative Bionics a Genova, trasformando il cantiere di Sestri Ponente in un «laboratorio vivo» per testare nuove idee e tecnologie per l'intero gruppo. Folgiero ha illustrato il progetto «Dal Cad», che mira a integrare l'intelligenza artificiale nelle operazioni cantieristiche entro i prossimi dieci anni. Ha sottolineato la posizione avanzata di Fincantieri rispetto ai concorrenti globali e l'approccio evolutivo del settore, ribadendo l'apertura del cantiere a contributi esterni per la manifattura del futuro, come «caso studio» e «cavia» per l'innovazione.

Design, Servizi e Rotte Inaugurali

Explora III si distingue come la nave più grande della flotta Explora Journeys, vantando 19,2 metri in più rispetto alle unità gemelle. Questa estensione permette di offrire maggiore spazio e privacy a bordo, mantenendo una capacità ospiti simile. La nave introduce tre nuovi concept gastronomici: The Cellar, The Chef's Table e Shore Club on 11. Le nuove sistemazioni includono una seconda Owner’s Residence, firmata dall'architetto Patricia Urquiola, ulteriori Ocean Penthouses e Ocean Residences, strutture wellness ampliate e la prima boutique Chopard a bordo.

Il suo debutto prevede un viaggio inaugurale di cinque notti nel Mediterraneo, con partenza da Genova il 24 luglio e arrivo a Civitavecchia il 29 luglio, toccando Marsiglia, Saint-Tropez, Villefranche-sur-Mer e Livorno.

Il tennista e ambasciatore del brand Jannik Sinner sarà a bordo per i primi due giorni. La cerimonia ufficiale di naming si terrà il primo agosto a Barcellona, seguita dal viaggio inaugurale di sette notti verso Lisbona il 3 agosto. La stagione inaugurale di Explora III coprirà destinazioni nel Nord Europa, Islanda, Groenlandia, Canada, New England e Nord America, con itinerari progettati per soste prolungate nei porti e senza rotte ripetute, per un'esperienza di immersione più profonda.

Impegno per la Sostenibilità e Sviluppo della Flotta

Un aspetto cruciale di Explora III è il suo ruolo pionieristico nella sostenibilità: è la prima nave della flotta Explora Journeys predisposta per l'utilizzo di gas naturale liquefatto (LNG).

La sua progettazione consente l'operatività con LNG e futuri combustibili rinnovabili, come bio-LNG e LNG sintetico. È inoltre equipaggiata con tecnologia per il collegamento alle reti elettriche di terra, riducendo le emissioni durante le soste in porto. Con Explora III, il brand conta ora tre navi operative, mentre le unità Explora IV, V e VI sono in costruzione presso Fincantieri, con consegne previste tra il 2027 e il 2028. L'obiettivo del Gruppo MSC è raggiungere la neutralità carbonica nelle sue operazioni crocieristiche entro il 2050.