Ducati celebra il suo centenario con un vasto programma di iniziative nei luoghi simbolo di Bologna, la città che ha visto nascere il marchio un secolo fa. Dal 5 settembre al 5 ottobre, il centro storico bolognese si trasformerà in una grande mostra diffusa, dedicata a storia, design e passione sportiva della casa di Borgo Panigale. Il progetto è stato presentato in piazza Maggiore, nell'ambito della rassegna cinematografica “Sotto le Stelle del Cinema” di Cineteca Bologna. All'evento hanno partecipato Andrea Ferraresi, Direttore Strategia e Centro Stile Ducati, Patrizia Cianetti, Direttrice Marketing e Comunicazione, e Davide Barana, Direttore Tecnico di Ducati Corse, dialogando con lo scrittore Enrico Brizzi.

La serata è stata moderata dal giornalista Gabriele Ferraresi, autore di un podcast sui cento anni del marchio in realizzazione con Chora Media.

Un percorso espositivo tra storia, design e competizione

Il cuore delle celebrazioni sarà un percorso espositivo in cinque sedi principali, ciascuna con un tema specifico. La Salaborsa racconterà la fabbrica Ducati tramite fotografie dello stabilimento di Borgo Panigale. A Palazzo Pepoli, sede del Museo della Storia di Bologna, si esplorerà il legame tra il passato di Ducati e la memoria cittadina, con foto, video e documenti d’archivio. La Galleria Cavour sarà dedicata al design Ducati, dal bozzetto alla moto finita. Palazzo Boncompagni accoglierà la Collezione 100: dieci modelli in edizione limitata a cento esemplari con livree storiche, affiancati da moto d’epoca e opere dell’artista Ugo Nespolo.

Infine, lo stadio Dall’Ara esporrà moto da competizione durante alcune partite del Bologna Fc.

Eventi collaterali e l'apertura speciale del museo

Le celebrazioni del centenario Ducati si estenderanno per tutto settembre, coinvolgendo venti locali Ascom (tra hotel, bistrot e negozi del centro storico) e gli spazi di Bologna Welcome affacciati su piazza Maggiore. Il 4 ottobre, giorno del patrono San Petronio, il museo di Borgo Panigale aprirà straordinariamente le sue porte alla cittadinanza. La serata di presentazione si è conclusa con la proiezione del film Matrix, omaggio al legame tra Ducati e il cinema, dato che le sue moto sono protagoniste nel secondo e nel quarto capitolo della saga.

Un legame indissolubile tra Ducati e la sua città

Il legame tra Ducati e Bologna è profondo e radicato. Fondato nella città emiliana, il marchio ha mantenuto un rapporto saldo con il suo territorio. Il centenario è l'occasione ideale per celebrare e rafforzare questa connessione, attraverso eventi che coinvolgono la comunità e valorizzano i luoghi storici cittadini. La presenza delle iniziative Ducati nei principali spazi di Bologna e l'esposizione di modelli storici e contemporanei testimoniano il ruolo centrale dell'azienda nel panorama motociclistico internazionale e nella storia locale.