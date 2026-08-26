Il sindaco di Imola, Marco Panieri, ha ribadito la piena disponibilità della città ad accogliere un Gran Premio di Formula 1. Questa dichiarazione giunge nel dibattito crescente sulla possibilità che l'Italia ospiti un secondo appuntamento del campionato mondiale, affiancandosi al Gran Premio di Monza. Panieri ha enfatizzato come Imola possieda le infrastrutture e una comprovata capacità organizzativa, cruciali per un evento di tale risonanza internazionale.

La ferma disponibilità del Comune di Imola

«Noi siamo sempre pronti a rispondere presente ogni volta che ci viene chiesto di ospitare un Gran Premio di Formula 1», ha dichiarato il sindaco Panieri.

Il primo cittadino ha evidenziato la capacità della città di gestire con successo eventi internazionali di alto profilo, grazie a una consolidata sinergia tra amministrazione comunale, enti locali e operatori del settore, garantendo standard elevati nell'organizzazione.

Imola nel dibattito per un secondo GP in Italia

Le affermazioni del sindaco Panieri si collocano al centro del dibattito nazionale per ospitare due Gran Premi di Formula 1 in Italia. La candidatura di Imola ha ricevuto notevole sostegno: Giancarlo Minardi, presidente di Formula Imola, ha espresso ottimismo, e Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI), ha riconosciuto pubblicamente la validità della proposta.

La città emiliana, forte della sua illustre tradizione come sede storica di numerosi Gran Premi, ha ribadito la sua piena prontezza logistica e organizzativa.

L'Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari": un circuito di eccellenza

Il cuore di questa candidatura è l'Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari" di Imola, uno dei circuiti più iconici e apprezzati nel panorama automobilistico mondiale. La struttura è ufficialmente omologata per ospitare gare di Formula 1, attestando la conformità ai più elevati standard internazionali. L'autodromo vanta servizi e infrastrutture all'avanguardia, in linea con le direttive della Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA). Con una lunghezza di 4.909 metri e una capacità di oltre 80.000 spettatori, il circuito conferma la sua idoneità a ospitare eventi di rilievo globale, garantendo un'esperienza di alto livello per team e pubblico.