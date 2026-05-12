Il mercato immobiliare italiano ha mostrato una notevole ripresa nel 2025, con un significativo aumento delle compravendite di abitazioni e un vero e proprio boom dei mutui erogati. L'analisi annuale ha rivelato una crescita del 6,6% nelle transazioni immobiliari residenziali su base annua, un segnale positivo per il settore e per le famiglie italiane.

La spinta dei mutui immobiliari nel 2025

A sostenere questa espansione è stata soprattutto la forte domanda di finanziamenti per l'acquisto di case. Nel corso del 2025, il numero di mutui richiesti ha registrato un'impennata del 18,8%, raggiungendo un totale di 404.530 finanziamenti erogati.

Questo incremento non si è limitato al numero delle operazioni: anche il capitale complessivamente distribuito ha segnato un'importante crescita del 30,4%. Tali dati indicano una duplice tendenza: da un lato, una maggiore capacità delle famiglie di gestire i costi del credito attuali; dall'altro, una rinnovata e più ampia disponibilità degli istituti bancari a concedere prestiti per l'acquisto di abitazioni. Questa fase di espansione del credito immobiliare ha giocato un ruolo cruciale nell'alimentare l'aumento delle transazioni nel comparto abitativo.

Andamento trimestrale e semestrale del mercato

Analizzando i dati più nel dettaglio, il secondo trimestre del 2025 ha visto la stipula di 255.639 convenzioni notarili di compravendita.

Sebbene questo rappresenti un lieve calo del 2,3% rispetto al trimestre precedente, si registra comunque un solido aumento del 4,1% se confrontato con lo stesso periodo del 2024. La quasi totalità di queste transazioni, il 94,1%, ha riguardato immobili residenziali, con il comparto abitativo che ha registrato una crescita annua del 4,5%. A livello territoriale, gli incrementi più significativi si sono osservati nel Nord-ovest, Nord-est, Sud e Isole, mentre la regione del Centro ha mostrato una contrazione. Per quanto riguarda i mutui con ipoteca immobiliare, nel secondo trimestre sono state 100.717 le convenzioni stipulate. Anche in questo caso, pur essendoci una diminuzione dell’1,2% sul trimestre precedente, si evidenzia un notevole aumento del 18,1% rispetto al secondo trimestre del 2024, con una diffusione degli incrementi in tutte le ripartizioni territoriali, e una particolare intensità nelle Isole e al Sud.

Estendendo l'analisi al primo semestre del 2025, il mercato immobiliare ha totalizzato 484.262 compravendite, segnando una crescita complessiva del 6,2% rispetto al primo semestre dell'anno precedente. Il comparto abitativo ha continuato la sua traiettoria positiva con un aumento del 6,8%, mentre il settore degli immobili a uso economico ha registrato una lieve flessione dello 0,6%. Nello stesso periodo, i mutui stipulati hanno raggiunto quota 189.537 convenzioni, con un forte aumento del 24,0% rispetto al primo semestre dell'anno precedente, confermando la tendenza di crescita sostenuta del credito per l'acquisto di abitazioni.