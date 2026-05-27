In Campania, la richiesta media di mutuo per l'acquisto di una seconda casa si attesta a 194.502 euro. Questo dato, riferito al 2026, evidenzia dinamiche specifiche nel mercato immobiliare regionale. La durata media dei finanziamenti per le seconde abitazioni è di 21 anni e 2 mesi, un periodo inferiore rispetto ai 26 anni richiesti mediamente per l'acquisto della prima casa.

Il profilo degli acquirenti rivela differenze significative: l'età media di chi acquista l'abitazione principale nella regione è di 37 anni e 4 mesi, mentre per chi opta per una seconda casa l'età sale a 45 anni e 5 mesi.

Questa differenza anagrafica suggerisce un approccio più maturo e, spesso, una maggiore stabilità finanziaria per l'investimento nella seconda proprietà.

Analizzando gli aspetti economici, l'importo medio richiesto per il mutuo di una seconda casa è di 122.885 euro, a fronte dei 149.405 euro necessari per la prima abitazione. Il valore degli immobili mostra una discrepanza ancora più marcata: 194.502 euro per la seconda casa contro i 211.304 euro per la prima. Un indicatore chiave è il rapporto loan-to-value (LTV), che misura la percentuale tra l'importo del mutuo richiesto e il valore dell'immobile. Per la seconda abitazione, l'LTV è mediamente più basso (63,2%) rispetto alla prima casa (70,7%), indicando una minore dipendenza dal finanziamento bancario e un contributo iniziale più consistente da parte dell'acquirente.

Le tendenze provinciali dei mutui per la seconda casa

Le dinamiche dei mutui per la seconda casa presentano variazioni significative a livello provinciale in Campania. Nel 2026, i finanziamenti con la durata più estesa si registrano a Benevento, con una media di 23 anni e 10 mesi, mentre a Napoli si osservano le durate più brevi, pari a 20 anni e 11 mesi. Anche l'età media dei richiedenti mutuo per la seconda abitazione varia: a Benevento si trovano gli acquirenti più anziani, con una media di 46 anni e 6 mesi, mentre ad Avellino l'età media è inferiore, attestandosi sui 42 anni.

Sul fronte degli importi, Avellino si distingue come la provincia dove si richiedono le somme più elevate per l'acquisto di una seconda casa, con una media di 169.388 euro.

Al contrario, a Benevento si registrano i valori immobiliari più alti, con una media di 248.000 euro per le seconde abitazioni. Per quanto riguarda il rapporto loan-to-value, Benevento presenta il dato medio più basso (57,0%), evidenziando un maggiore apporto di capitale proprio, mentre ad Avellino si osserva il valore più alto (77,8%).

Profilo degli acquirenti e l'incidenza dei costi accessori

Gli acquirenti di seconde case in Campania sono generalmente più anziani e finanziariamente più solidi rispetto a coloro che acquistano la prima casa. Questa maggiore solidità si traduce in una minore dipendenza dal finanziamento bancario. La durata più contenuta dei mutui per le seconde abitazioni riflette proprio l'età più avanzata dei richiedenti e la loro capacità di sostenere rate più elevate, permettendo un'estinzione del debito in tempi più rapidi.

È importante considerare che i costi accessori, quali tasse, oneri di scrittura e spese di chiusura, possono incidere in maniera significativa sul costo complessivo dell'acquisto di una seconda casa. Questi oneri possono, in alcuni casi, attenuare il vantaggio derivante da una minore incidenza del mutuo. La provincia di Caserta, ad esempio, conferma la tendenza regionale di acquirenti con un profilo anagrafico più elevato e una maggiore disponibilità finanziaria, per i quali l'impatto dei costi accessori diventa un fattore cruciale nella decisione di acquisto.