Domenica 22 settembre dalle 18 (apertura cancelli alle 17; biglietto 5€, gratis per i bambini) l’ippodromo di Agnano ospiterà il 92° Derby Italiano del Trotto Memorial Luciano De Crescenzo, la vetrina più ricca e prestigiosa per i giovani cavalli del trotto italiano (gruppo 1, euro 847mila, metri 2100, indigeni di 3 anni). La finale del Derby è in programma alle 22 (8ª corsa). Nutrito il programma di attività “Derby Night Concert & HippoShow”, che si svolgeranno tra il parco e la pista: tra queste, la musica live con Andrea Sannino.

In programma anche iniziative a sostegno della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

“Non vedo l'ora che arrivi domenica, perché rivivrò i momenti felici vissuti con mio padre all'ippodromo di Agnano”: così Paola De Crescenzo, figlia del compianto regista e scrittore partenopeo recentemente scomparso. “La serata festiva del Derby del Trotto è un momento di sinergia tra l’ippodromo, il più grande spazio verde cittadino, la bellezza del luogo che si fonde con la cultura e la personalità inimitabile di Luciano De Crescenzo che lo aveva a cuore – ha sottolineato, invece, Pier Luigi D’angelo, presidente della Ippodromi Partenopei - Per noi è un’enorme soddisfazione poter offrire questa pagina di storia alla città di Napoli”.

E tra le iniziative speciali in omaggio a Luciano De Crescenzo, c'è il Trofeo che premierà il vincitore del Derby. Si tratta di una scultura in ferro modellata a freddo, commissionata in esclusiva per Agnano dalla famiglia De Crescenzo al maestro artigiano Erasmo Amato ed ispirata ad un disegno di Luciano De Crescenzo.

Le attività “Derby night concert & HippoShow” e l’apericena benefico a favore dell’Airc

Tra le attività nell’ambito del 92° Derby Italiano del Trotto Memorial Luciano De Crescenzo, la musica live di Andrea Sannino: tra i suoi brani più conosciuti “Abbracciame”.

Il tenore Giuseppe Gambi, invece, intonerà note dedicate al cavallo e reciterà il brano “Birbone”, tratto dalla biografia “Sono stato Fortunato” di Luciano De Crescenzo.

Spazio anche alle esibizioni equestri in pista di giostra in armatura, a cura della Federazione Italiana Turismo Equestre Trec Ante, Compagnia dell'Aquila Bianca e Real Cavallerizza di Napoli, che si esibirà nel pomeriggio, prima delle corse, con dimostrazioni di equitazione storica in armatura e didattica, e alle ore 21.00 con il gala del corsiero neapolitano, giochi, razze e tradizioni equestri, lavoro in piano, dressage rinascimentale con abiti d'epoca e in armatura.

Le opere optical dell’artista nipponica Hirotsugu Aisu, in esposizione ad Agnano fino alla primavera, e la performance artistica dal titolo "Lys", messa in scena sul palco dalle danzatrici Sonia Di Gennaro e Sabrina D’Aguanno, animeranno, inoltre, la 4ª edizione dell'Artperformingfestival.

Per i più piccoli (ore 18,30/21,30) ci sarà l’animazione western con marionette, musica, foto ricordo, giochi, truccabimbo, giochi gonfiabili del bowling Oltremare con stand, cavallucci e carambola.

Corto Circuito Flegreo proporrà un mercato bio con prodotti del territorio della filiera corta, solidale e di sostenibilità ambientale. Per chi volesse mettere qualcosa sotto i denti, presenti, tra l’altro, pizzeria con forno a legna, paninoteca, stand di prodotti della tradizione gastronomica romana, Johnny Take Uè pizza a portafoglio e grafferia. Disponibile anche il servizio ristorante presso il roof garden Partenope.

Da ricordare, inoltre, che i cavalli finalisti del 92° Derby del Trotto sfileranno per il saluto del pubblico capeggiati da Zlatan, vincitore della scorsa edizione, e dal Cheerdance Team. L'evento ippico sosterrà la fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Nella club house dell'ippodromo domenica 22 settembre ci sarà un apericena solidale che raccoglierà tutti gli amici Airc a sostenere la ricerca oncologica. La raccolta fondi sarà attiva anche agli ingressi dell'ippodromo, area pubblico tribune.

Da ricordare anche che, grazie alla partnership con il Napoli Pizza Village, per ogni Ticket Menu acquistato alle casse della kermesse della pizza (in programma sul lungomare Caracciolo fino al 22 settembre) si avrà diritto ad un coupon per un ingresso gratuito al 92° Derby Italiano del Trotto Memorial Luciano De Crescenzo.