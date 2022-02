In occasione della festa di Carnevale ritorna a Napoli anche la festa del cioccolato. Chocoland si svolgerà al Vomero, quartiere alto della città partenopea e durerà sei giorni.

Dal 24 febbraio al 1° marzo 2022 infatti, le strade del Vomero verranno inondate dal cioccolato. Tutto si svolgerà in concomitanza con la festa più colorata dell'anno: il Carnevale. Ritorna così il goloso evento fieristico dopo il lungo stop causato dalla pandemia: questo evento dunque sarà anche l'occasione di poter ritornare alla quasi normalità che manca da tempo. Per accedere all'evento sarà necessario indossare il dispositivo di protezione individuale FFP2.

Chocoland, la terra dei golosi

Partirà il 24 febbraio la fiera del cioccolato. Si protrarrà per sei giorni e sarà ubicata per le strade del Vomero, esattamente tra Piazza degli Artisti e la zona esterna del Parco Mascagna. Sarà la dodicesima edizione della più grande rassegna fieristica dedicata al cioccolato del sud Italia.

Anche per questa edizione ci saranno numerosi stand golosi inondati dal cioccolato ci saranno moltissimi laboratori creativi dedicati ai partecipanti e vari show di cucina con l'uso esclusivo del cioccolato. Sarà un evento dedicato completamente al divertimento e al gusto che proprio in occasione del Carnevale caratterizzerà le varie vie del Vomero. Anche per questa dodicesima edizione l'ingresso sarà gratuito.

Tutti avranno così l'occasione di poter immergersi tra le vie del gusto e partecipare all'iniziativa. Nel corso dell'evento i partecipanti potranno assaggiare le varie specialità che verranno preparate dai maestri del cioccolato nei vari stand.

Si potrà assistere alla creazione di molteplici prodotti che verranno assimilati sia con le tecniche tradizionali, sia con le tecniche più innovative e sofisticate.

Ognuno potrà decidere un gusto e sarà libero di poter decidere se acquistare o meno il prodotto che verrà creato. Così come per le scorse edizioni, anche per quest'anno già si prevede un elevato numero di presenze.

Nel corso della precedente edizione, l'articolo emblematico era la "bomba di Maradona" preparata in occasione de compleanno del Pibe de Oro, un oggetto del mondo reale trasformato in una golosa specialità pronta da addentare.

Gli operatori dei vari stand della dodicesima edizione arriveranno a Napoli da ogni parte d'Italia per deliziare i palati dei presenti.

Ci sarà quindi da divertirsi, tra i vari gusti con cui verrà preparato il cioccolato. Si potranno trovare per l'occasione sia i gusti classici quali: al latte, fondente, alle nocciole a quelli più bizzarri, come liquore, peperoncino, frutta e tanto altro. Anche le forme saranno tutte da scoprire, sicuramente si potranno ammirare delle sculture golose così come cioccolatini dalle forme più strane e divertenti.