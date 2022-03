Mercoledì 23 marzo, il duo comico formato da Luigi Esposito e Rosario Morra (Gigi e Ross) è tornato al teatro Diana di Napoli, sito in via Luca Giordano 64, con lo spettacolo Andy e Norman (la divertente commedia di Broadway di Neil Simon). La commedia va in scena al teatro napoletano del quartiere Vomero fino a lunedì 4 aprile. Inoltre, con i due comici sul palco c'è anche l'attrice Arianna Di Stefano, nel ruolo di Sophie.

Trama spettacolo Andy e Norman

La storia è ambientata nella città di San Francisco negli Stati Uniti, l'epoca in questione sono gli anni Sessanta.

I due protagonisti sono Andy e Norman due amici che condividono un appartamento ed anche il sogno di completare la loro commedia teatrale. Infatti, ai due manca solo il finale del loro spettacolo, però non possono completarlo finché non riescono a raggiungere i soldi necessari.

Proprio per questo motivo, Andy e Norman collaborano alla scrittura di alcuni articoli per delle riviste per guadagnare quanto gli serve per produrre la loro commedia. Lo scrittore del duo però è Norman, mentre Andy si occupa della parte contabile.

I due amici inoltre, vivono in condizioni precarie e non hanno nemmeno i soldi per pagare l'affitto della loro casa. Proprio per questo, Andy è costretto ad uscire con la padrona dell'appartamento per rimandare il pagamento dell'affitto.

Ad un certo punto della storia, l'amicizia dei due protagonisti viene messa alla prova dall'arrivo della vicina di casa americana Sophie, di cui entrambi si innamorano.

Andy e Norman una storia di amicizia e d'amore

Lo spettacolo di Andy e Norman continuerà a regalare fino a lunedì 4 aprile, due ore piene di divertimento e spensieratezza, dove i temi principali sono l'amore e l'amicizia.

Questi ultimi possono sembrare degli argomenti banali rispetto ai tanti problemi del mondo contemporaneo, eppure dopo due anni di pandemia, si sente più che mai il bisogno di aggrapparsi a questi due tipi di rapporti.

Durante tutto lo spettacolo si vengono a creare tanti equivoci, ma le storie d'amicizia e d'amore sono ben salde all'interno della trama, grazie alla grande chimica del duo Gigi e Ross, a cui si amalgama alla perfezione anche Arianna DI Stefano.

In particolare, l’amicizia tra Andy e Norman si fonda proprio sulla volontà di aiutarsi a vicenda e sul fatto di essere inseparabili l'uno per l'altro nonostante i vari litigi. La loro amicizia viene messa a dura prova dall'arrivo di Sophie, di cui Norman si innamora perdutamente, tanto da far diventare questo amore per la donna, una vera e propria ossessione.

A completare il tutto, c'è poi un narratore esterno Bessy, che rappresenta la voce dell'appartamento in cui vivono e lavorano i protagonisti e dove si svolge tutto lo spettacolo.