Martedì 21 dicembre è tornato in scena live dopo circa due anni, il comico napoletano Alessandro Siani. Quest'ultimo ha esordito con il suo nuovo e divertente spettacolo "Libertà live tour" al Teatro Diana di Napoli, sito nel quartiere Vomero in via Luca Giordano, 64.

L'ultimo lavoro del grande attore napoletano è dunque partito lo scorso martedì 21 dicembre e sarà in replica al Teatro del quartiere collinare fino al 16 gennaio 2022. Siani per l'occasione celebrerà i suoi primi 25 anni di carriera, anche se come da lui stesso affermato: 'Il mio al massimo è un dopolavoro, non un lavoro, ho troppo rispetto per questa parola'.

Alessandro Siani ha parlato di libertà con il pubblico

In questo nuovo ed entusiasmante spettacolo teatrale, Alessandro Siani ci ha parlato di libertà intesa come libertà di pensiero, di stampa e d'espressione. Inoltre, una particolare attenzione del comico verrà rivolta anche alla libertà che ci è stata negata in questi ultimi periodo a causa del coronavirus. Il 46enne napoletano quindi, per spiegare tutto ciò, ha seguito un filo conduttore e ha anche alternato delle battute improvvisate con alcuni spettatori della prima fila.

Siani, come suo solito, ha avuto un dialogo con il pubblico per tutta la durata dello spettacolo e ha affrontato vari argomenti, tra cui la convivenza forzata durante il periodo di lockdown dello scorso anno.

Allo stesso tempo ha trattato il fenomeno delle serie tv che è sempre più frequente tra i giovani, senza dimenticare l'enorme potere dei social nella società moderna.

Con Alessandro Siani la risata è assicurata dal primo all'ultimo minuto di spettacolo

Alessandro Siani ha poi anche dedicato uno spazio all'attuale situazione politica in Italia e all'attualità che stiamo vivendo in questo periodo con tutte le restrizioni imposte dal governo per arginare la quarta ondata da Covid-19.

Il comico ha cercato di far ridere il pubblico e allo stesso tempo l'ha portato a riflettere sul discorso della libertà di pensare e a quello di sognare un futuro migliore senza più vedere virologi in televisioni, senza che si parli più di vaccini e dell'uso delle mascherine.

È stata senza ombra di dubbio una serata di pura gioia dopo tanto tempo, in cui le persone hanno avuto la possibilità di assistere ad uno spettacolo del grande attore e comico napoletano a due anni di distanza dall'ultima volta e hanno trascorso una serata senza pensieri.

Infatti, Siani è salito sul palco come sempre, con lo scopo di divertirsi e far divertire e senza peli sulla lingua e senza nessuna costrizione ha detto quello che pensava di tutto e di tutti. Proprio per questo motivi, il pubblico è stato coinvolto a pieno in questi suoi monologhi. Dunque, non ci poteva essere show migliore per quelli che sono i suoi primi 25 anni di carriera.