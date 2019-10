Possiamo affermare che il Giappone è il posto migliore per le innovazioni tecnologiche, l'Asia orientale è una zona che ha attirato le economie occidentali, la manodopera a buon mercato ha spinto molte aziende occidentali a delocalizzare le proprie attività nel continente asiatico. Il Giappone nell'immediato dopoguerra è diventato una delle principali potenze mondiali sviluppando una serie di innovazioni tecnologiche che hanno rivoluzionato il nostro modo di vivere e lavorare.

Una grossa crisi finanziaria ha colpito il paese negli anni 90 e 2000 in più il paese ha dovuto fare i conti con la concorrenza dell'Occidente e della Cina, molte aziende si sono risollevate più forti che mai, il Giappone è ritornato ad essere una grande potenza mondiale nel campo dei prodotti elettronici nonostante non sia ricco di risorse naturali ha sempre dovuto importare le materie prime,

L'evento futuristico per eccellenza saranno le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, i turisti saranno accolti dai robot all'aeroporto e vi saranno dei software per la traduzione linguistica simultanea.

Il Giappone vuole dimostrare ancora una volta la sua forza di leadership puntando sulla tecnologia per le prossime Olimpiadi. Il paese del Sol Levante è impegnato da anni nel piano di innovazione economica chiamato " Declaration to be the World's Most Advanced it Nation", entro il 2020 il paese si è posto l' obiettivo di realizzare tutti gli sviluppi tecnologici in occasione delle Olimpiadi che andranno quindi oltre il solo evento sportivo.

Un grosso aiuto arriverà dai robot sempre presenti nella cultura popolare giapponese. Una risoluzione saranno i taxi robot una tecnologia in grado di ridurre incidenti e ingorghi, la televisione filmerà l' evento per chi guarderà i giochi da casa con telecamere 8k-ultra-hd, auto elettriche e veicoli alimentati ad idrogeno ridurranno l' impatto ambientale.

Si spera che il lavoro svolto per la preparazione delle prossime Olimpiadi introduca nuove tecnologie che porteranno soluzioni concrete e sfide che il mondo affronterà nei prossimi anni.

Le più stravaganti invenzioni giapponesi

La tecnologia giapponese sta per cambiare e stravolgere la vita di molte persone ed i robot sono i principali protagonisti, nel settore della robotica i giapponesi sono diventati insuperabili.

L' ascensore spaziale invierà i turisti su una stazione spaziale utilizzando energia solare e trasporterà fino a 30 persone ad una velocità di 200 km all' ora, Asimo, il robot della Honda, può fare molte cose come salutare i visitatori e servire bevande, Hiroshi Hishiguro ed il suo team della Osaka University hanno sviluppato 3 robot femminili con attributi umani.

La Panasonic sta creando robot esoscheletrici che possono essere indossati come un abito adatti per i disabili o anche per le persone che desiderano maggiore movimento nella vita quotidiana. La fotocamera per il cervello. la Neurocam , traduce l' attività cerebrale in immagini e potrebbe un giorno visualizzare, sogni, ricordi o idee. I distributori automatici universali che erogano non solo il caffè ma uova, ombrelli , pomodori non c'è, in pratica, un prodotto che non venga distribuito automaticamente.

Insomma un luogo il Giappone dove gli inventori possono sbizzarrire la loro genialità.