Nove giornate di campionato e già ben cinque sconfitte, sono questi i numeri del Milan in questo complicato inizio di stagione. Da due giornate a questa parte sulla panchina rossonera si è seduto Stefano Pioli, racimolando solamente un punto in due gare, numeri che la dicono lunga sul momento del Diavolo. In tutto ciò ci si mettono anche alcune prestazioni dei singoli a creare scompiglio nell'ambiente milanista, visto che Suso anche a Roma ha confermato di non meritare una maglia da titolare, dopo l'ennesima prova insufficiente.

Lo spagnolo sembra svogliato

Nel Milan che continua a perdere partite e punti c'è un calciatore che fa sempre più discutere, vale a dire Suso che in questo inizio di stagione sta facendo infuriare e non poco i tifosi rossoneri.

Il mancino ex Liverpool finora è stato sempre schierato in campionato, prima da Giampaolo e ora anche da Pioli, a dimostrazione della fiducia nelle qualità di un calciatore che, al contrario, sembra aver smarrito la strada.

La cosa che più preoccupa è la scarsa propensione alla lotta messa in mostra finora, basti pensare che nella rete di Calderoni in Lecce-Milan l'iberico si è fermato e ha addirittura evitato di contrastare il tiro del terzino salentino. Un immagine ancora impressa negli occhi dei tifosi del Diavolo che a questo punto non ne possono più delle sue prestazioni scialbe e chiedono a gran voce un'esclusione dall'undici titolare, non da ora, ma da diverse settimane.

Nel turno infrasettimanale di giovedì sera Pioli potrebbe finalmente lasciare fuori Suso e magari rilanciare Fabio Borini che, dopo le diverse presenze nella passata stagione con Rino Gattuso, è finito ai margini del progetto rossonero. L'ex Roma potrebbe dare più garanzie dello spagnolo in quanto è in grado di garantire anche equilibrio in fase difensiva, aiutando così Calabria o Conti che all'Olimpico hanno evidenziato diverse difficoltà ed errori imperdonabili.

Il punto debole del Milan è proprio la corsia di destra, visto e considerato che sia in fase difensiva che offensiva non si riesce ad ottenere i risultati sperati, dunque Pioli deve porre rimedio a questa situazione e sopratutto cercare di ritrovare i tre punti contro la Spal di Leonardo Semplici. Ricordiamo che i ferraresi sono reduci dall'ottimo pareggio contro il Napoli tra le mura amiche e anche a San Siro arriveranno con il coltello tra i denti, nel tentativo di ottenere punti pesanti in chiave salvezza.

Anche Biglia e Paquetà hanno deluso

Non solo Suso tra i calciatori non all'altezza di questo Milan inguardabile di inizio stagione, anche Biglia e Paquetà sono finiti nel mirino di critica e tifosi.

Nella passata stagione l'argentino era una riserva per Rino Gattuso, mentre il mancino brasiliano era uno dei punti fermi dell'ex tecnico, con un buon rendimento e giocate che spesso si sono rivelate decisive: d'altronde, il Milan è arrivato ad un passo dalla qualificazione in Champions.

La situazione in questo inizio di 2019-2020 è tutt'altro che rosea, dieci punti in nove gare sono una media da retrocessione senza alcun dubbio, come testimoniamo i soli tre punti di vantaggio sul fanalino di coda Sampdoria. Serve una sterzata al più presto che possa sbloccare mentalmente i calciatori, prima che la stagione prenda definitivamente una piega negativa.