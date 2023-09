In Giappone dopo la seconda guerra mondiale ballare in pubblico non era consentito dalle autorità, si poteva ballare solo nei luoghi provvisti di licenza, questo per evitare giri di prostituzione. Le danze in Giappone dovevano concludersi entro la mezzanotte e nonostante il Giappone sia un paese moderno il divieto di danzare fino a sette anni fa era categorico, solo grazie ad un provvedimento governativo oggi le restrizioni sono diminuite.

Il Giappone ed il ballo, tra tradizione e modernità

Il Giappone è un paese ricco di eventi e spettacoli, è possibile assistere ad antiche danze di corte ma anche le danze popolari che si sono fuse persino con il rock vanno di moda.

Lo shintoismo ha influenzato le danze ed i canti che sono vere e proprie rappresentazioni popolari, caratterizzati da movimenti marziali tipici della tradizione nipponica. Il bugaku è stato importato dalla Cina ed è legato a leggende ed a figure mitologiche, mentre il teatro no ed il teatro kabuki tipici della cultura giapponese, del XIV e del XVI secolo, hanno influenzato la danza con il canto ed il mimo.

Il Giappone e le danze popolari

La bon odori è un ballo popolare che si esegue in cerchio ha al centro un' impalcatura di legno ed i danzatori procedono in senso orario avvicinandosi ed allontanandosi dal centro. La danza mai che risente del galateo cortese dell' impero è stata dichiarata dall' Unesco patrimonio dell' umanità.

I giapponesi amano molto l' eleganza dello stile e dei movimenti e l'arte è spesso espressione di questo tipo di cultura che è stata in parte influenzata dallo zen. Il Giappone è un paese dal gusto delicato e raffinato, stile, armonia, cura dei particolari fanno parte di una cultura che ha origini antiche e si riflette nelle varie forme della danza curata nei minimi particolari.

I balli di oggi in Giappone, un nuovo modo di concepire la danza

La curiosità è che la Para Para è invece un ballo nato in Giappone a partire dagli anni ottanta, sfrutta i movimenti delle braccia ed i piccoli movimenti della parte inferiore del corpo. Ogni canzone ha i suoi movimenti e tutti li eseguono allo stesso tempo nei balli di gruppo.

La Para Para è un ballo conosciuto in tutto il mondo. Chi visita il Giappone non può perdere Kyoto l' antica capitale, con i suoi amatissimi matsuri (festival). Un festival che merita di essere ricordato è la Earth Celebration (Festa della Terra), in questa occasione i musicisti giapponesi invitano ad esibirsi artisti incontrati durante i loro viaggi, è un evento che coinvolge talenti di tutto il mondo. Il New York Times lo ha definito il più importante evento musicale del Giappone, consigliato sicuramente al turista in cerca di un viaggio fuori dal comune.