Il 1°gennaio è andato in onda un doppio episodio di Un posto al sole che ha regalato tantissime emozioni. Non risulta eccessivo dire che si tratta probabilmente di uno dei migliori episodi mai andati in onda ed è sorprendente che sia avvenuto con la prima puntata del 2021. Negli anni passati, gli episodi speciali di Natale e Capodanno erano quasi sempre dei filler, usati per rallentare la narrazione e fare un piccolo regalo agli spettatori, ma questa volta si è deciso di entrare subito nel vivo della storia. Non sono mancati i siparietti di alleggerimento comico, affidati quasi esclusivamente a Vittorio, mentre alla Terrazza ci sono stati i classici festeggiamenti, ma tutto questo ha solo fatto da contorno alla storyline principale con Marina che ha scoperto il piano di Ferri, e le conseguenze sono state devastanti.

Un posto al sole, 1°gennaio: la puntata perfetta

In primis va detto che si è trattato di un unico episodio di Un posto al sole della durata di circa 45 minuti e non di due puntate unite; dettaglio assolutamente non trascurabile che ha consentito di poter offrire un racconto di respiro molto più ampio rispetto al solito. La narrazione è stata circolare, scelta poco utilizzata nella storia di Upas e molto difficile da gestire, ma che in questo particolare caso è risultata azzeccata.

L'episodio può definirsi perfetto per l'alternarsi tra commedia e dramma e Nina Soldano era davvero in stato di grazia, mostrando la sua Marina disperata e allo stesso tempo preda dell'ira. Raramente tale connubio era stato gestito così bene, così si è saltati dai momenti comici a quelli drammatici senza risentire minimamente dello stacco, ma anzi consentendo alle spettatore di godersi ogni singola scena.

Un posto al sole: Capodanno alla Terrazza

Analizzando prima i momenti leggeri, va detto che, da questo punto di vista, la puntata ha sicuramente accontentato chi voleva godersi il Capodanno alla Terrazza. I momenti di alleggerimento comico sono stati affidati in minima parte all'inossidabile duo formato da Raffaele e Renato, alle prese con i botti, mentre a farla da padrone è stato Vittorio.

Il ragazzo era alle prese con l'organizzazione di un mega veglione ridottosi poi a una festicciola con due soli nerd come invitati, oltre alla presenza della saggia e paziente Alex. Va sottolineato che quest'anno non c'è stato il solito augurio di fine anno di Raffaele, ma non se ne è sentita affatto la mancanza. In genere l'attore, in questa particolare occasione, bucava la quarta parete uscendo dal personaggio per rivolgersi direttamente agli spettatori.

Quest'anno si è preferito però evitare questo momento rimanendo fedeli alla linea che vede l'universo narrativo di Un posto al sole, come un microcosmo dove il Covid non è mai esistito. Non è mancato comunque il fan service grazie all'inatteso ritorno di Franco e Angela (ndr, peccato non poterli vedere abbracciare Bianca) e alla mezzanotte alla Terrazza con tanto di brindisi, con gran parte del cast. Inoltre è doveroso fare una piccola menzione per la piccola Irene, adorabile più che mai nei suoi duetti con nonno Ferri, ovviamente tutto prima che il dramma si consumasse.

Un posto al sole: il destino di Ferri e Marina

In questa puntata, Marina ha scoperto il piano di Ferri e tale notizia viene sbattuta in faccia allo spettatore subito, per poi fare un passo indietro con il racconto.

Tale scelta acuisce il desiderio di vedere la puntata che va in continuo crescendo. Dopo pochi minuti si vede Fabrizio ricevere un messaggio di Lara con una foto che ritrae Ferri e Menkov. Purtroppo l'uomo si distrae e fa un incidente d'auto. Proprio sul suo destino resta il primo grande interrogativo: l'uomo si è salvato? Se è vivo, in che condizioni è? L'immagine del chirurgo che esce esausto dalla sala chirurgica lascia la strada aperta a diverse interpretazioni. In seguito anche Marina scopre tutto e si reca furiosa da Roberto. Fortunatamente in casa ci sono solo Filippo e suo padre, e qui viene mostrato il finale geniale. Marina punta un'arma contro Ferri minacciandolo e rivelandogli di conoscere il suo piano, l'uomo non nega, ma afferma di averlo fatto per il suo bene.

Le parole di Roberto risultano forse l'ennesima manipolazione, ma si può anche ipotizzare che Ferri creda davvero in quello che dice.

Lui ha sempre provato un sentimento distorto e malato verso Marina, ma questa volta ha indubbiamente superato il limite e, per questo, Marina decide di sparargli. Purtroppo non viene svelato se il colpo sia andato o meno a segno, lasciando così lo spettatore con un un ulteriore cliffhanger. In ogni caso risulta difficile pensare che Ferri venga ucciso o anche solo ferito. In conclusione è stato uno dei finali migliori di sempre di Upas, che chiude forse un arco narrativo, ma che apre la strada a diversi nuovi scenari.