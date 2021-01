Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si tornerà a parlare di un argomento che non è stato mai approfondito debitamente. Nel 2021 verranno svelati infatti nuovi interessanti dettagli sulla morte di Tommaso e, a quanto pare, tali notizie avranno un forte peso sulle trame attuali.

Leonardo fa una rivelazione sulla morte di Tommaso

La morte di Tommaso non era mai stata mostrata realmente, se non attraverso i racconti di Leonardo. A questo importante dettaglio va aggiunto che il corpo senza vita di Tommy era irriconoscibile e ciò ha portato molti spettatori ad auspicare che il ragazzo fosse ancora vivo o, addirittura, che si fosse sottoposto a un intervento facciale per assumere l'identità di Leo.

Erik Tonelli ha messo fine a questi dubbi affermando, in più riprese, che Leonardo e Tommaso non sono la stessa persona, ma questo non significa che quella storyline possa dirsi definitivamente chiusa. A seguire un approfondimento di questa vicenda e le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dall'11 al 15 gennaio alle 20:45 su Rai 3.

Un posto al sole, anticipazioni dall'11 al 15 gennaio

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Filippo (Michelangelo Tommaso) deciderà di aiutare Leonardo (Erik Tonelli) e questo avverrà nonostante molte persone gli sconsiglino tale frequentazione. In particolare pare che avrà un peso fondamentale sulla scelta di Sartori, il fatto che Leo fornirà delle nuove rivelazioni sulla morte di Tommaso.

Dai racconti di Arena, si sa solo che i due erano diventati grandi amici e che, dopo essersi invischiati in affari loschi con dei narcotrafficanti in Messico, erano stati braccati. In quell'incidente Tommaso sarebbe stato ucciso mentre Leonardo era stato reso prigioniero. Tutte queste vicende sono state mostrate agli spettatori attraverso i racconti di Leonardo, ma non c'è mai stata una conferma obiettiva che tali eventi fossero realmente accaduti in quel modo.

Purtroppo gli spoiler non rivelano cosa dirà Leonardo a Filippo. Difficile capire se Tommy possa essere vivo, scomparso o se la sua morte sia andata in modo totalmente diverso. In ogni caso il racconto che farà Arena sconvolgerà Filippo al punto da a spingerlo a stringere un'insolita alleanza col suo rivale.

Un posto al sole, spoiler dall'11 al 15 gennaio: Ferri e Serena si scontrano sul riscatto

Nelle prossime puntate, Filippo e Leonardo resteranno vittime di due pericolosi criminali. Non è chiaro se questa vicenda sia legata alle rivelazioni su Tommy, ma sta di fatto che i due saranno in pericolo di vita. In seguito Filippo riuscirà a comunicare a Serena (Miriam Candurro) di essere in pericolo, mentre Leo si troverà in condizioni disastrose. Cirillo chiederà a Roberto di pagare il riscatto per salvare la vita del marito, ma Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), per quanto preoccupato, deciderà di agire di testa sua. In questa situazione, molto complessa di suo, si aggiungerà anche Lara (Chiara Conti) che deciderà di appoggiare le azioni del suo amante per guadagnare punti ai suoi occhi.

Nel frattempo Serena sarà sempre più disperata e implorerà Ferri di pagare, mentre Filippo si renderà conto che la situazione per lui è davvero disperata.