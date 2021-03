Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 12 marzo i telespettatori hanno conosciuto il personaggio di Dante Romagnoli, il cugino facoltoso di Fiorenza Gramini. Entrato in scena giusto in tempo per far arrestare il Mantovano, con il suo gesto eroico il nuovo arrivato attirerà molta attenzione su di sé. Senza sconfinare negli spoiler, si può dire che l'uomo non si curerà molto degli occhi puntati su di lui se non per avvicinarsi a Vittorio e proporgli un affare. Considerata l'ipotesi diffusa sul web, ossia del possibile legame con Marta Guarnieri, bisognerebbe chiedersi il motivo di questo interesse nei confronti del Paradiso, ma soprattutto verso Vittorio, marito della donna.

Romagnoli vuole fare affari con Vittorio: la new entry de Il Paradiso delle signore potrebbe avere cattive intenzioni

Nei confronti di Dante Romagnoli non si possono esprimere opinioni basandosi sui pochi minuti in cui è apparso nella puntata del 12 marzo. È difficile, e forse prematuro, pensar male del nuovo personaggio, soprattutto perché mostrato al pubblico come l'eroe che, non solo fa una cospicua donazione durante l'evento benefico al Circolo, ma impedisce addirittura il furto del denaro raccolto alla fine della serata. Tuttavia, nelle prossime puntate della soap Romagnoli avrà un comportamento che farà insospettire anche i più ingenui. L'uomo si interesserà al Paradiso delle signore proponendo a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) un affare.

Il personaggio lavora negli Stati Uniti, nello specifico a New York. Proprio per quest'ultimo indizio è sorto in rete il dubbio che conosca Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), moglie del proprietario del grande magazzino. Se fosse così, nasce spontanea una domanda: perché un facoltoso imprenditore dovrebbe voler fare affari con il marito della donna alla quale potrebbe essere interessato?

Le informazioni su Dante Romagnoli nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore

Del personaggio di Dante Romagnoli, interpretato dall'attore Luca Bastianello, è stato ancora detto poco. Recentemente ne Il Paradiso delle signore è emerso che è il ricco cugino di Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), la vicepresidentessa del Circolo. Quest'ultima parla del parente arrivato da poco dagli Stati Uniti durante un dialogo con Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) e Ludovica Brancia (Giulia Arena).

Le anticipazioni rilasciate sul web rivelano che sarà proprio vicepresidentessa a vederci poco chiaro nella vita di Dante, tanto che deciderà di indagare lei stessa sul cugino. Conseguentemente, stando agli spoiler, pare che la donna scoprirà qualcosa di importante sull'attuale situazione sentimentale dell'uomo.