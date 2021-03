Continuano le avventure all'interno dello sceneggiato italiano Il Paradiso delle Signore. Nel corso degli ultimi episodi si è potuto assistere all'ingresso di un nuovo personaggio destinato a portare guai all'interno della famiglia Amato. Si tratta di Girolamo Ammiraglia che, come visto nel corso degli ultimi episodi, convincerà Giuseppe ad entrare in un losco giro di affari: vendere gli abiti del Paradiso illegalmente in Germania. Il signor Amato inizierà a preparare il suo piano e chiederà dei soldi al figlio. Quello che si prospetta all'orizzonte sarà proprio il fallimento della Caffetteria che il giovane ha acquistato con grade sacrificio.

Il ragazzo potrebbe correre il rischio di perdere il suo locale per colpa dell'inaffidabilità del padre.

Giuseppe rischia di trascinare il figlio in miseria

Il ritorno di Giuseppe ha destabilizzato gli equilibri in casa: l'uomo è tornato inaspettatamente a Milano dopo essere scomparso per ben due anni, fregandosene altamente della sua famiglia. Dopo aver penato per essere perdonato dalla sua famiglia, Giuseppe è stato accettato in casa, nonostante gli errori commessi.

Agnese, invece, ha deciso di porre fine alla storia segreta con Armando per salvare il suo matrimonio con il consorte. Da qualche settimana Giuseppe è apparso cambiato, si è mostrato molto più disponibile e generoso nei confronti dei suoi familiari. Il padre di Salvatore è stato anche assunto come magazziniere al Paradiso, ed è sembrato davvero che l'uomo abbia messo la testa a posto.

Purtroppo, tale cambiamento è durato pochissimo: l'arrivo del suo amico siciliano, Girolamo Ammiraglia, ha destabilizzato nuovamente gli equilibri in casa Amato. Questa volta, però, a pagarne le conseguenze potrebbero essere proprio Salvatore e la sua attività.

Come visto nelle precedenti puntate, Girolamo è tornato dalla Germania e non ha perso l'occasione di andare a salutare Giuseppe.

L'uomo, incuriosito del lavoro del signor Amato, ha iniziato ad indagare sulla nuova collezione creata da Gabriella Rossi. Nel corso della cena a casa di Agnese, Girolamo ha ribadito che l'abito "british" della nuova collezione, in Germania si venderebbe senza problemi. L'uomo così decide di convincere Giuseppe ad entrare in un losco giro di affari: esportare gli abiti della stilista in Germania illegalmente.

Solo così il signor Amato potrà guadagnare il doppio del suo stipendio, senza "spaccarsi la schiena" in magazzino. Per mettere in pratica il piano di Girolamo, Giuseppe avrà bisogno di denaro da investire. L'uomo penserà di chiedere così dei soldi al figlio, dato che il lavoro in Caffetteria va a gonfie vele. Come si vedrà nelle prossime puntate, infatti, Salvatore si sentirà in dovere di aiutare il padre. Il giovane Amato, però, non avrà la minima idea del losco giro di affari di cui si è fatto abbindolare il padre. Ad Agnese puzzerà il prestito del marito e proverà a confrontarsi con il figlio per capire se sarà il caso di dare fiducia al capofamiglia. Conoscendo la generosità di Salvatore, è molto probabile che darà dei soldi al padre. Purtroppo, però, il giovane Amato potrebbe rischiare grosso: con Girolamo di mezzo potrebbe finire sul lastrico e rinunciare alla sua amata Caffetteria a causa dell'inaffidabilità del padre.