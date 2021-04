La stagione dell'Inter si avvia alla conclusione. Un'annata che potrebbe chiudersi con la conquista dello scudetto numero diciannove della sua storia. Mancano ormai solo sei giornate al termine del campionato, ma tra te turni i nerazzurri potrebbero avere aritmeticamente il titolo tra le mani. Basterà conquistare otto punti. Questo non scoraggia Antonio Conte, che ha visto la squadra pareggiare le ultime due insidiose partite fuori casa contro il Napoli e lo Spezia. Il tecnico leccese mantiene alta la concentrazione per non avere cali di tensione.

Con uno scudetto ormai sempre più a portata di mano, in casa nerazzurra si parla già di mercato estivo. Purtroppo le prospettive non sembrano essere così rosee. Potrebbe essere un mercato di lacrime e sangue, con la società che non potrà permettersi acquisti onerosi e con la necessità di vendere un big. A causa del fallimento della Superlega, che avrebbe fatto respirare le casse della società nerazzurra, quello che si prospetta in estate sarà un mercato povero, come quello di gennaio e della scorsa estate.

Conte e la necessità di nuovi acquisti

Antonio Conte è un allenatore molto esigente. Da quando si è seduto sulla panchina nerazzurra ha avanzato diverse richieste alla società per l'acquisto di giocatori di qualità e di un certo valore.

Anche quest'anno la sua filosofia non sembra essere cambiata. Le richieste riguardano un terzino sinistro, un centrocampista e un attaccante vice-Lukaku. Per l'esterno rimbalzano diversi nomi da mesi, come quello di Emerson Palmieri del Chlesea o di Rodrigo De Paul dell'Udinese. Il costo del loro cartellino, però, sembra essere inaccessibile per i nerazzurri.

Stessa cosa vale anche per un nome importante a centrocampo come Dybala, che ha un contratto in scadenza con la Juve per il 2022. Per poter affrontare una simile spesa si dovrà vendere un pezzo da novanta. Nelle ultime sessioni di mercato il rischio di perdere Lautaro Martinez per l'Inter è risultato molto elevato, con il Barcellona che non lo ha mai mollato.

Ma l'Inter dovrà stare attenta anche ai possibili assalti su Romelu Lukaku. Il belga è sempre molto richiesto, soprattutto in Inghilterra il Chelsea e il Manchester City avrebbero avanzato un'offerta quanto mai allettante: 100 milioni di euro.

Il fattore societario

Sul fattore societario l'Inter sembra essere ancora bloccata. Si sta parlando di un maxi prestito di 250 milioni di euro a soggetti quali Bain Capital, Fortress e King Street Capital. Il problema è che un indebitamento così alto potrebbe non dare garanzie ai suoi creditori. Infine c'è anche il problema dello sponsor sulla maglia, che dall'anno prossimo dopo oltre 20 anni non sarà più Pirelli. Si era parlato della Samsung, ma senza certezze sarà praticamente possibile fare mercato.