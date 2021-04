Il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 5 sta per avvicinarsi e, come ogni volta, riserverà grandi sorprese. A tenere alta l'attenzione è la situazione di Umberto, che è stato accusato da Cosimo di essere il responsabile della sparizione di Achille. Una sparizione della quale nessuno sa ancora nulla. Arturo infatti è stato abbastanza vago, senza soffermarsi su troppi particolari. Forse non ne aveva il tempo, o forse non ne era nemmeno lui a conoscenza. Fatto sta che Umberto e Adelaide sono nei guai e se Cosimo dovesse riuscire nel suo intento, non si esclude possano avere a che fare con la giustizia.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 133, però, Guarnieri ha avuto una conversazione molto interessante con Dante. La loro complicità era papabile. Umberto sembrava molto tranquillo - al contrario di Adelaide - considerando una "pantomima" la decisione di Cosimo di far pubblicare sul giornale le accuse nei suoi confronti. Il commendatore sa come distruggere il giovane Bergamini in un attimo, cosa ha tra le mani? Qualcosa di molto scottante.

Cosimo verso la rovina: Il Paradiso delle Signore 5 finale di stagione

Umberto, nel corso della puntata 133 de Il Paradiso delle Signore 5, è stato capace di stupire Dante: ''Ho dei documenti che potrebbero mettere in forte imbarazzo la famiglia Bergamini''.

Non è un bluff, Guarnieri è un uomo potente e se solo volesse potrebbe mettere in ginocchio mezza Milano, come lui stesso ha fatto intendere a un ammirato Romagnoli.

Dante ha capito con chi ha a che fare, Guarnieri di certo non si farà sottomettere da un giovane inesperto come Cosimo. Non si esclude dunque che se il giovane Bergamini dovesse continuare a portare avanti la sua battaglia, il commendatore possa distruggerlo con questi misteriosi documenti.

Gabriella rifletterà sui suoi reali sentimenti per Salvatore

Bergamini non deve solo tenere alta la guardia con Umberto. A rischio c'è anche il suo rapporto con Gabriella, che verrà premiata come migliore stilista dell'anno. La vicinanza e la complicità con Salvatore al Circolo per i festeggiamenti lo manderanno su tutte le furie, tanto da farle una scenata pubblica che farà restare i presenti senza parole.

La lite tra Cosimo e la moglie proseguirà anche a casa e non lascerà molto spazio a dubbi. Secondo le prime indiscrezioni sul finale di stagione de Il Paradiso delle Signore, pare che Gabriella ripensi seriamente alla scelta fatta e che si renda conto di amare ancora Salvatore. Forse sposare Cosimo - al quale è comunque molto legata - è stata una scelta di comodo, alla quale si è appigliata per non ammettere a se stessa di non aver mai dimenticato il giovane Amato.