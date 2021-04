Non ci si annoia mai all’interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. A poche settimane dal finale della quinta stagione, la soap di Rai 1 non smette di sorprendere i telespettatori che la seguono giornalmente. A tenere banco in queste ultime puntate è il clima di tensione che persiste all’interno della famiglia Guarnieri. Umberto e Adelaide temono che Cosimo possa presto trovare delle prove circa la scomparsa di Achille Ravasi. Ad aiutare il marito di Gabriella potrebbe essere Fiorenza Gramini. La donna, come Cosimo, vorrà a tutti i costi vendicarsi di Adelaide per averle sottratto l’incarico come vice presidentessa del Circolo, infangando cosí il nome dei Guarnieri.

Cosimo ossessionato dalla vendetta per Guarnieri

Sono giorni di terrore per la contessa di Sant’Erasmo e del commendatore Umberto Guarnieri. Dopo l’irruzione di Cosimo Bergamini alla cerimonia al Circolo, in onore degli investitori americani, il padre di Marta non ha fatto sogni tranquilli. Nel dettaglio il marito di Gabriella, dopo aver letto le parole del padre, che sospettava di Umberto, non ha esitato ad infangare il nome della famiglia Guarnieri davanti a tutti i presenti alla festa. Da quel giorno Adelaide e il cognato hanno fatto di tutto per mettere a tacere le voci ma non è valso a nulla. Cosimo è sempre più convinto di trovare a tutti i costi delle prove che affermino il coinvolgimento di Umberto sulla sparizione di Achille Ravasi.

Secondo il figlio di Arturo, infatti, il commendatore si era recato in America per uccidere il marito della cognata e successivamente è tornato in Italia facendo finta di nulla, ignorando la scomparsa dell’uomo.

Dante aiuta Umberto Guarnieri

Nel corso dell’episodio 134, Umberto ha chiesto a Dante un importante favore: ostacolare Cosimo nella ricarica delle prove contro di lui in America.

Secondo Guarnieri infatti, il figlio di Arturo si potrebbe avvalere delle conoscenze oltre oceano per confermare la sua colpevolezza sulla morte di Achille. Romagnoli ha assicurato al padre di Marta di fare il possibile affinché ogni voce a suo discapito venga smentita. Poco dopo, peró, Fiorenza è venuta a conoscenza della candidatura di Ludovica come vice presidentessa del Circolo.

La cugina di Dante non sopporta l’idea che la contessina Brancia possa prendere il suo posto nel prestigioso locale milanese. Tuttavia lo scopo di Gramini è quello di farla pagare ad Adelaide per le umiliazioni subite. Pur di vendicarsi della contessa di Sant’Erasmo, Fiorenza potrebbe allearsi con Cosimo e trovare le prove dell’uccisione di Achille Ravasi, distruggendo così per sempre l’intera famiglia Guarnieri.