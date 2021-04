La puntata de Il Paradiso delle Signore del 23 aprile chiude una settimana ricca di emozioni per i telespettatori di Rai 1 che sono curiosi di sapere cosa accadrà alle varie coppie in crisi. Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) sembrano ormai arrivati al capolinea dopo la confessione dei reciproci tradimenti. Il rapporto ritrovato tra Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Riganese) si incrina dopo la scoperta della truffa ai danni del grande magazzino. Inoltre Ludovica (Giulia Arena) sarà decisa ad aiutare Marcello (Pietro Masotti) nei guai dopo la deposizione del Mantovano.

Spoiler Il Paradiso delle Signore: Agnese e Giuseppe ai ferri corti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di venerdì 23 aprile raccontano che ci saranno conseguenze non indifferenti dopo la scoperta di Gloria e Armando. La responsabile della truffa ai danni del grande magazzino non è Irene ma Giuseppe. Agnese lo viene a sapere e ne è profondamente delusa. Come ha fatto a fidarsi ancora di suo marito? Come se non bastasse, viene a sapere che non ha i soldi necessari per ripagare il debito con Salvatore. A quel punto, Agnese capisce che l'uomo giusto per lei è Armando, con il quale ha riallacciato i rapporti e che, nel suo cuore, ama ancora.

A proposito di sentimenti, Ludovica si rende conto di essere legata a Marcello più di quanto possa pensare.

Prova ne è che vuole dargli una mano per difendersi dalle accuse del Mantovano. Per Barbieri potrebbero aprirsi le porte del carcere. La bella Brancia è decisa a fare in modo che ciò non accada. Deve però stare attenta, visto che è stata nominata alla vicepresidenza del Circolo e un passo falso potrebbe esserle fatale.

Trama del 23 aprile puntata 135: Marta e Vittorio agli antipodi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di venerdì 23 aprile continuano con la difficile situazione dei coniugi Conti. Vittorio è convinto di amare Marta e di riprovarci con lei nonostante tutto quello che è successo, ma dello stesso avviso non sembra essere la diretta interessata.

Dante la sta confondendo e non pare essergli così indifferente. Marta ne ha parlato anche con Federico, al quale ha affidato le sue ansie. Tutto questo dolore è servito a riavvicinare i due fratelli, ristabilendo quel legame che era stato messo alla prova.

Continuando per la sua strada, Romagnoli fa una sorpresa a Marta, certo di poterla riavere presto tra le sue braccia. Per Romagnoli Vittorio non è un problema, sa bene ciò che vuole. Al grande magazzino, Conti e la moglie si incrociano ma si comportano come due perfetti estranei. La loro complicità e il loro amore sono lontani, forse in modo irreparabile.