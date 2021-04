In questi episodi di Un posto al sole, l'attenzione si è spostata molto sulla storyline che vede Roberto e Franco indagare sul misterioso sabotatore dei cantieri. Poco a poco le tessere del puzzle hanno iniziato a ricomporsi e, ad oggi, Boschi ha già scoperto chi sarebbe l'esecutore materiale degli "incidenti", mentre Ferri ha iniziato a sospettare che il mandante sia il misterioso imprenditore che lo ha voluto incontrare a tutti i costi. Gli spettatori già sono a conoscenza del fatto che Pietro Abbate sia l'ideatore di questo piano, ma manca ancora una motivazione che spieghi le sue azioni.

Tale preziosa informazione pare sia stata rivelata nella puntata del 14 aprile grazie a uno stralcio di giornale conservato gelosamente dal giovane imprenditore. Non risulta possibile analizzare tutto l'articolo ma è possibile leggere alcune voci molto interessanti. Tra queste: il cognome Corsani e le parole "tragico incidente" e "omicidio colposo", ma cosa significa tutto ciò? Per scoprirlo occorre fare un piccolo tuffo nel passato.

Un posto al sole: Sofia Corsani la prima moglie di Ferri

Roberto Ferri ha compiuto diversi crimini in passato, per i quali non ha mai pagato. Tra questi ci sarebbe anche l'omicidio di Attilio Corsani padre della sua prima moglie Sofia. Tale omicidio non è stato però mai provato all'interno della soap.

Anni addietro grazie al matrimonio di interesse con Sofia e alla morte dell'anziano imprenditore, Ferri mise le mani su un'ingente fortuna. In seguito Sofia scappò con Alessandro Palladini, ma Roberto si vendicò dei due e, grazie ad un abile mossa manageriale riuscì a mettere le mani anche sulle imprese Palladini (ndr da qui l'odio storico di Alberto).

Ma non è tutto, perché in seguito Irene Sartori, (ndr la madre di Filippo) una delle poche a conoscere il segreto di Ferri in quanto migliore amica di Sofia, venne lasciata morire da quest'ultimo, che si rifiutò di darle le pillole che l'avrebbero salvata. Con la morte di Irene, e Sofia partita per Parigi, Ferri potette così gestire un enorme impero economico indisturbato oltre che ricucire il rapporto con Filippo.

Le trame risultano decisamente ingarbugliate, ma erano altri tempi e le soap avevano una narrazione, un po' sopra le righe, che faceva ricorso abbondante al colpo di scena.

Un posto al sole: la vendetta di Pietro Abbate

Chi è Pietro Abbate? Al momento non ci sono abbastanza elementi per dare una risposta a questa domanda, ma sono stati forniti degli indizi molto interessanti che consentono diverse ipotesi. Se il contenuto del giornale venisse confermato, Pietro Abbate risulterebbe collegato alla famiglia Corsani ma in che modo? Difficile, anche se non impossibile, pensare che l'uomo possa essere l'ennesimo figlio di Roberto, ma ciò non esclude che Sofia possa però essere sua madre. Tuttavia non va di certo sottovalutata la strada che porta ad Alberto Palladini.

Una cosa è certa, Pietro cerca vendetta per qualcosa che in passato è successo alla famiglia Corsani. In questa situazione decisamente ingarbugliata, presto ci sarà anche il ritorno di Marina, ma cosa farà la donna e da che parte starà in quella che si preannuncia una nuova battaglia per prendere il comando dei cantieri Palladini?