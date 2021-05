Achille Ravasi è vivo? Il Paradiso delle Signore 5 si fa sempre più interessante e la verità è ormai vicina, come anticipato anche da Vanessa Gravina, alias Adelaide di Sant'Erasmo. Cosimo è a un soffio dall'aver scoperto tutto ma Dante è stato più veloce comprando le prove. In questo modo ha salvato Umberto e la contessa dallo scandalo. Un altro inaspettato retroscena scuote l'apparente tranquillità di Villa Guarnieri: Achille ha una figlia segreta e proprio lei potrebbe essere la chiave per la soluzione della faccenda Ravasi. Chi è e cosa sa?

Il Paradiso delle Signore 5, le nuove anticipazioni

Nella puntata 144, Umberto incontra il fidato Dante. Ormai è la sua spalla destra e si fida ciecamente di lui. Il commendatore vuole sapere che cosa ha scoperto su Thomas Gallo, l'investigatore privato ingaggiato da Cosimo, la cui presenza comincia a diventare ingombrante.

Romagnoli non ha scrupoli ed è anche molto sveglio. Non ci ha messo molto a reperire le informazioni che gli servivano: Gallo è a Milano. Umberto sta sottovalutando Cosimo, è certo che le sue accuse siano solo un bluff e che anche qualora trovi quel che cerca, non abbia il coraggio di andare in fino in fondo.

L'investigatore dice a Bergamini che Achille è vivo. Peccato che Umberto, con una mossa felina, lo abbia pagato profumatamente per insabbiare tutto.

Gabriella non capisce come mai il marito non sia sollevato da questa notizia. Ciò significa che il commendatore non ha commesso nessun reato. Bergamini è scosso, sente di aver fallito.

Adelaide e Umberto cercano la figlia di Achille Ravasi

La faccenda si complica. Adelaide viene a sapere che Achille ha una figlia segreta negli Stati Uniti della quale ignorava completamente l'esistenza.

Come mai Ravasi non ne ha mai parlato? Probabilmente, Achille nasconde più retroscena di quanti ne voglia far credere.

Umberto si sente al sicuro, crede che Cosimo abbia abbandonato l'idea di muovere mari e monti per dimostrare la sua colpevolezza nella faccenda Ravasi. Come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5, in effetti, Umberto riceverà le scuse da parte di Bergamini, che ritirerà ogni accusa.

È finita qui? Assolutamente no.

La verità su Achille è vicina

Adelaide freme, sa che il suo segreto su Achille vacilla. Umberto la rassicura, ha le prove di Thomas Gallo nella sua cassaforte. In quelle carte c'è la verità su Ravasi. Tuttavia, la contessa è venuta a sapere della presenza della figlia di Achille. Se tornasse a Milano, potrebbe raccontare tutto. L'unico modo per fermarla è cercarla. Non si esclude però che sia proprio la giovane ad arrivare in città nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 5 per difendere l'onore di suo padre o chissà per quale altro insospettabile motivo. Tra le varie ipotesi, quella di dare una mano a Cosimo per incastrare definitivamente Umberto e Adelaide.