Ne Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio torna con Marta? A dare qualche tassello in più sono le nuove anticipazioni. Conti ha visto il bacio della moglie con Dante e ne è rimasto sconvolto. Non può più fingere che non sia successo nulla e così si sfoga con lei, facendole capire quanto sia arrabbiato, frustrato e deluso. Il loro sembrava essere un amore capace di resistere a tutto, ma evidentemente non è così. Non questa volta.

Il Paradiso delle Signore trame, tra Marta e Vittorio è finita

Dopo aver visto il bacio di Marta con Dante. Vittorio ha bisogno di dire alla moglie ciò che pensa di lei.

Non ha più alcuna stima, ora che ha assistito con i suoi occhi al suo tradimento. Conti non ha dubbi, vuole che Marta sparisca per sempre dalla sua vita, così come i ricordi che la legano a lui. E' troppo grave ciò che ha fatto. Certo, anche lui l'ha tradita con Beatrice, ma ha subito capito di aver fatto un errore. Non ha mai dubitato dei suoi sentimenti, al contrario di lei.

Marta in effetti è piuttosto titubante sul suo futuro sentimentale. Ha assicurato a Vittorio di amarlo, provando a fermarlo. Eppure, c'è qualcosa che la lega ancora a Dante. Lo si vede nei suoi occhi quando lo guarda o tiene tra le mani i regali della romantica caccia al tesoro. Se ne è accorto persino Federico, che ha provato a farla riflettere più volte.

Marta deve prendere una decisione

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Marta e Vittorio troveranno una certa affinità lavorativa e ripenseranno al loro rapporto, complici i ricordi d'amore che ancora li tengono uniti. Sarà un timido riavvicinamento però, in quanto nella puntata del 13 maggio, ''un imprevisto getterà un'ombra oscura'' sul futuro di Vittorio e Marta.

Di che cosa si tratta?

Dante è deciso a non mollare la presa con Marta, e sappiamo bene quanto sia ostinato e supponente. Ora che sa che Vittorio l'ha lasciata, calcherà la mano per farla tornare nelle sue braccia. La bella Guarnieri si dirà innamorata del marito e proverà a recuperare il suo matrimonio, ma qualcosa o qualcuno trama contro di loro.

Arriva Il Paradiso delle Signore 6

Conti potrebbe quindi essere preso in contropiede anche qualora trovasse la forza di perdonare la moglie. E, a quel punto, non si esclude che Marta - disperata - possa davvero partire per New York con Dante. Siamo certi che Vittorio non partirà e questo la sappiamo grazie alle anticipazioni del suo interprete, ovvero Alessandro Tersigni. L'attore, anche se non è stata data la conferma ufficiale Rai, sarà presente nella sesta stagione. Che ne sarà invece di Marta? Non ci sono ancora indiscrezioni a proposito, ma senza dubbio il finale de Il Paradiso delle Signore 5 aprirà e chiuderà molte porte.