Il politicamente corretto è una forma di dogmatismo sempre più presente e diffuso nel panorama politico-sociale contemporaneo. Ci troviamo a convivere con un buonismo e un perbenismo che, in certi casi, diventano sfrenati. Questo è quello che sta accadendo nelle ultime ore con la bufera sorta intorno all'attrazione "Snow White's Scary Adventures", una delle poche attrazioni comuni a tutti i parchi Disney presenti nel globo. La giostra in questione è basata sulla famosissima fiaba e film d'animazione 'Biancaneve e i sette nani' e permette a chi la visita di immettersi in un percorso caratteristico che conduce all'interno di alcune scenografie originali utilizzate per il film d'animazione.

Dopo la riapertura del parco situato in California, l'attrazione ha ricevuto molti commenti positivi per le innovazioni apportate alla struttura: nuovi effetti speciali musicali e nuove tecnologie di ultima generazione offrono ora un clima ancor più magico che fa sentire i visitatori, soprattutto i più piccoli, in un ambiente fatato.

Un bacio non consensuale

Sebbene siano molte le recensioni positive e i complimenti su tutte le innovazioni apportate, c'è qualcosa all'interno del nuovo percorso che ha fatto storcere il naso a qualcuno, arrivando addirittura nelle ultime ore a diventare un caso. Il parco divertimenti Disney, nel rinnovare il percorso, ha scelto di avvicinare ancora di più questa esperienza al classico cartone animato, introducendo come finale del percorso stesso il famosissimo bacio che il Principe azzurro dà a Biancaneve per liberarla dall'incanto della regina malvagia.

Le critiche sono state mosse da un giornale locale statunitense, il San Francisco Gate, il quale fa notare come il bacio in questione non sia consensuale e che questo non sia di esempio, dato che solo uno dei due protagonisti stava realmente capendo quello che accadeva. Il famosissimo bacio viene visto da alcuni come un atto autoritario di un uomo nei confronti di una donna e la testata statunitense tiene a precisare come questo non sia educativo per i principali visitatori del parco divertimenti: i bambini.

La testata statunitense invita i vertici di Disney a riformulare un finale che possa essere più in linea con lo spirito di tutto il film e a cambiare queste scene considerate dalla testata troppo antiquate e in contraddizione alle battaglie che si portano avanti oggi. Il rischio è quello di cancellare anni e anni di tradizioni, in nome di uno sfrenato e forse esagerato buonismo e la volontà di essere politicamente correttissimi che sembra quasi rasentare il ridicolo.

