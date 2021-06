Temptation Island tornerà su Canale 5 a partire dal 30 giugno e, nella giornata di mercoledì 23 giugno, sono state pubblicate le fotografie con i volti dei single che metteranno alla prova le coppie. Fra le tentatrici sbarcate in Sardegna potrebbe esserci Giulia Mastrantoni, dama del parterre over di Uomini e donne. Anche Davide Basolo, ex corteggiatore di Giovanna Abate, sarà uno dei single che proverà a conquistare le fidanzate.

Giulia di Uomini e Donne over potrebbe essere una single di Temptation Island

In un servizio pubblicato su un settimanale sono state mostrate in esclusiva le fotografie dei single e delle single che prenderanno parte alla nuova edizione di Temptation Island.

In uno scatto è possibile vedere una ragazza mora, con i capelli lunghi, che sembrerebbe essere Giulia Mastrantoni, dama del parterre over di Uomini e Donne. La single, nell'ultima edizione del dating show di Maria De Filippi aveva cercato l'amore a Canale 5, ma le cose non erano andate come sperava. Giulia, infatti, aveva provato ad uscire anche con Riccardo Guarnieri, ma la loro conoscenza non era proseguita.

Temptation Island: gli indizi su Giulia di Uomini e Donne

Oltre alla somiglianza fisica fra la ragazza che sarà presente nel villaggio in Sardegna e la dama di Uomini e Donne, ci sono anche altri dettagli che farebbero ipotizzare che sia proprio Giulia la ragazza che proverà a conquistare i fidanzati.

Guardando infatti il profilo social di Mastrantoni, la ragazza non sta condividendo più scatti sui social dal 5 giugno e, inoltre, sul suo account Instagram non sono attive storie Instagram da un po' di tempo. Tutte questi indizi farebbero ipotizzare che l'ex dama del dating show di Canale 5 sia partita per la Sardegna per le registrazioni di Temptation Island.

Anche Davide Basolo a Temptation Island dopo Uomini e Donne

Anche se la presenza dell'ex dama del trono over di Uomini e Donne non è stata confermata, al momento, è invece ufficiale la presenza all'Is Morus Relais di Davide Basolo. Già da qualche giorno, infatti, in rete, era trapelata la notizia che l'ex corteggiatore di Giovanna Abate potesse prendere parte al reality di Canale 5 e la fotografia pubblicata sul settimanale diretto da Alfonso Signorini non lascerebbe dubbi.

Nelle nuove puntate di Temptation Island, oltre ai single, ci saranno sei coppie che metteranno alla prova i loro sentimenti. Non resta pertanto che attendere la prima puntata del 30 giugno, per scoprire se Giulia Mastrantoni sarà una delle single presenti nel reality di Canale 5 e se, in questa occasione, riuscirà a trovare l'amore o uscirà dal programma nuovamente single.