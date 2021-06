Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole rivelano che presto verrà dato ampio spazio alla patologia neurologica di Filippo. Tale vicenda assumerà infatti un forte peso nelle trame future della soap, dando vita a nuovi intrecci narrativi. In queste ore, Michelangelo Tommaso ha però voluto chiarire il fatto che lui, a differenza del suo personaggio, sta benissimo. L'attore, inoltre, ha svelato ai suoi follower un segreto che, a dire il vero, era già trapelato da alcuni giorni, esibendo un taglio di capelli cortissimo. Questo insolito look, infatti, si era già intravisto in alcune stories sul set, il che supporta la tesi che l'attore, nelle scene attualmente in onda, stia utilizzando un parrucchino.

Ma perché tanto riserbo sui capelli di Filippo/Michelangelo?

Un posto al sole: l'insolito taglio di capelli di Filippo

Molti fan di Un posto al sole hanno notato un'insolita chioma nel personaggio di Filippo, ma il mistero, se così si può definire, sembrerebbe risolto. In alcune sue stories Michelangelo Tommaso ha infatti mostrato il suo look attuale, dove esibisce dei capelli cortissimi. Queste le sue parole: "le mie condizioni di salute sono buone" e poi ha aggiunto: "ho i capelli corti, ma di questo ne riparleremo". L'attore ha già girato scene con questo taglio, tuttavia la sensazione è che abbia alternato tali scene ad altre in cui è dovuto ricorrere ad un parrucchino. Le sequenze non vengono girate seguendo la linea temporale della soap.

Quindi l'attore è dovuto comparire sia in alcune pose con i capelli quasi rasati post intervento che in altre, precedenti all'operazione, dove esibiva la sua più iconica chioma folta. Il look dell'attore, ovviamente, non dovrebbe riguardare Un posto al sole, ma in questo caso risulta strettamente correlato alle trame della soap.

L'attore, infatti, ha dovuto nascondere il taglio per non anticipare la notizia dell'imminente operazione di Filippo.

Un posto al sole, trame dal 28 giugno al 2 luglio: Filippo deve operarsi

Nei prossimi episodi, in onda dal 28 giugno al 2 luglio, Filippo dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico alla testa. La notizia piomberà come un fulmine a ciel sereno sulla famiglia dell'uomo, gettando tutti nello sconforto più totale.

Serena (Miriam Candurro) sarà in forte ansia per il marito e la piccola Irene (Greta Putaturo) avrà bisogno delle rassicurazioni amorevoli dei genitori, perché impaurita all'idea che possa succedere qualcosa al papà. Quanto a Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), va detto che l'uomo potrà dedicarsi al figlio grazie all'inaspettato appoggio di Marina (Nina Soldano), che deciderà di restare ad occuparsi dei cantieri, invece di partire per Londra.

Un posto al sole, rumor: qualcuno perderà la memoria

Secondo alcune indiscrezioni, presto un protagonista molto amato di Un posto al sole perderà la memoria. Tale evento porterà inoltre al ritorno di un personaggio femminile del passato. Considerato l'imminente intervento, la sensazione è che a perdere la memoria sarà proprio Filippo.

Tale evento potrebbe annullare gli ultimi avvenimenti aprendo così la narrazione a numerose nuove possibilità di trama. Resta però aperto un grande interrogativo sull'identità della misteriosa donna che dovrebbe rientrare nella soap.