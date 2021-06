Sono in onda dal 31 maggio su Canale 5 due nuove serie televisive turche: Mr Wrong - Lezioni d’amore (alle 14:45) e Love is in the air (alle 15:30). La prima riunisce sul piccolo schermo la coppia protagonista di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, Can Yaman e Özge Gürel, mentre la seconda è interpretata da due attori fino ad ora sconosciuti al pubblico italiano, Hande Erçel e Kerem Bürsin.

Mr Wrong va in onda anche in prima serata da lunedì 14 giugno. Dunque la fiction, composta da una sola stagione di 42 episodi (in originale 14 da 130 minuti circa), mantenendo questa programmazione si concluderà entro luglio.

In questo modo lascerà un ruolo centrale alle vicende di Love is in the air che diventerebbe in questo modo la rivelazione dell'estate.

La messa in onda in prima serata di Mr Wrong affretterà la conclusione della serie

É tornata sui teleschermi di Canale 5 la coppia di Bitter Sweet, Can Yaman e Özge Gürel, protagonisti di Mr Wrong. La fiction turca ha avuto una discreta accoglienza da parte del pubblico, anche se lontano dall'entusiasmo mostrato lo scorso anno per l'arrivo di DayDreamer - Le ali del sogno. Sarà per il personaggio interpretato da Yaman, diverso dal ribelle e romantico Can Divit, sarà perché nell'immaginario dei fan la coppia perfetta è formata da Can e Sanem (l'attrice Demet Özdemir), l'impressione è che "l'attaccamento" del pubblico a DayDreamer offuschi il giudizio su Mr Wrong.

La serie durerà anche molto meno rispetto alle precedenti fiction con protagonista Yaman. Considerando che un episodio originale (130 minuti circa) corrisponde a tre in formato europeo da 40-45 minuti ciascuno, se Mediaset proseguirà con la messa in onda in prima serata le vicende di Özgür ed Ezgi si concluderanno prima della fine di luglio.

Un'altra ipotesi, come riferiscono alcuni siti web, è che il finale andrà in onda nel mese di agosto, visto che il palinsesto di Canale 5 è soggetto a variazioni.

Con la conclusione di Mr Wrong, Love is in the air potrebbe diventare la rivelazione dell'estate 2021

Bitter Sweet è stata la fiction rivelazione dell'estate 2019 e ha reso popolare anche in Italia l'attore Can Yaman.

Nei mesi caldi del 2020 i telespettatori di Canale 5 hanno seguito con entusiasmo DayDreamer che ha continuato ad andare in onda fino al 28 maggio 2021. Quest'estate, per la terza volta consecutiva, Mediaset ha deciso di puntare sul divo turco, trasmettendo la nuova fiction che lo vede protagonista, Mr Wrong. Tuttavia, considerato che quest'ultima potrebbe chiudere i battenti tra luglio e agosto, Yaman potrebbe perdere la "corona" di protagonista dell'estate. In questo modo, la serie rivelazione di quest'anno potrebbe essere Love is in the air (in originale Sen Çal Kapimi), in onda dal lunedì al venerdì alle 15:30. Con la fine di Mr Wrong, la serie interpretata da Kerem Bürsin e Hande Erçel andrebbe ad occupare il posto a lei destinato, quello di romantic comedy dell'estate 2021.

La fiction Love is in the air è composta da due stagioni: potrebbe proseguire oltre l'estate

La serie Love is in the air sta regalando momenti di leggerezza al pubblico di Canale 5 che, stando agli ascolti, pare stia seguendo con entusiasmo la storia d'amore di Eda Yildiz e Serkan Bolat. L'alchimia tra i due protagonisti (legati anche nella vita reale) sta riscuotendo un discreto successo anche in Italia. A differenza di Mr Wrong, composta soltanto da 14 episodi, Love is in the air si compone di 50 episodi divisi in due stagioni. La prima è formata da 39 episodi (già trasmessi in Turchia), mentre la seconda da 11, attualmente in onda in patria. Ogni appuntamento giornaliero in Italia ha la durata di 40-45 minuti, dunque un episodio turco corrisponde a tre italiani.

In questo modo la prima stagione si compone di 117 episodi, mentre la seconda di 33. Considerata la longevità della fiction, la programmazione potrebbe continuare oltre l'estate, come è già accaduto con DayDreamer.