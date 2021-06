Le prossime puntate di Un posto al sole in onda dal 28 giugno al 2 luglio si preannunciano ricche di pathos. Le trame, infatti, presto si concentreranno su un evento molto drammatico che non mancherà di emozionare i fan. Come si era potuto già intuire da alcuni indizi sparsi nelle ultime puntate, a breve si tornerà a parlare della grave patologia neurologica da cui è afflitto Filippo. Le anticipazioni rivelano che quest'ultimo si troverà costretto ad affrontare un delicatissimo intervento chirurgico che metterà in ansia tutti i suoi cari. In particolare la piccola Irene avrà paura che possa succedere qualcosa di brutto al suo papà.

Ma Filippo rischia davvero di morire?

Un posto al sole, anticipazioni dal 28 giugno al 2 luglio: Filippo deve operarsi

Negli episodi di Upas, attualmente in onda, Filippo (Michelangelo Tommaso) ha mostrato i sintomi di un rapido peggioramento delle sue condizioni. L'uomo ha però preferito ignorare tali campanelli d'allarme, entrando in una fase di negazione, destinata però a durare molto poco. Sartori presto dovrà infatti fare i conti con la dura realtà dei fatti e accettare l'idea di un intervento chirurgico imminente che potrebbe mettere a rischio la sua vita.

Un posto al sole, spoiler luglio: Irene teme per la vita del suo papà

Le prossime puntate di Un posto al sole si preannunciano decisamente commoventi.

Negli episodi futuri si sentirà aleggiare la concreta possibilità che qualcosa possa andare storto. Gli spettatori vivranno quest'angoscia attraverso gli occhi dei familiari di Filippo, fortemente preoccupati per questa situazione. Grazie all'inaspettato aiuto di Marina (Nina Soldano), Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) potrà seguire suo figlio, ma un altro personaggio si preoccuperà molto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

La piccola Irene (Greta Putaturo) infatti sarà in ansia per le sorti del suo papà e quest'ultimo, assieme a Serena (Miriam Candurro), dovrà sforzarsi per rassicurare la bambina.

Un posto al sole, puntate fino al 2 luglio: l'esito dell'intervento

Le anticipazioni delle puntate in onda dal 28 giugno al 2 luglio purtroppo non rivelano quale sarà l'esito dell'operazione, anche se in rete sono disseminati alcuni indizi sui possibili eventi futuri.

Infatti, in queste ore, circolano alcuni rumor su quello che potrebbe accadere in seguito al delicato intervento chirurgico. Tornando alle trame, va aggiunto che Filippo per quanto si sforzi di rassicurare i suoi cari, sarà letteralmente terrorizzato all'idea che qualcosa possa andare storto. In ogni caso l'uomo troverà il tempo per concedersi una piccola follia. Ma di cosa potrebbe mai trattarsi?