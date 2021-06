Un posto al sole non è andato in onda giovedì 10 giugno per dare spazio in tv al Golden Gala di atletica leggera. I telespettatori più attenti, che controllano i social o le guide tv, probabilmente lo sapevano, ma c'è anche una parte di pubblico che è rimasta sintonizzata invano su Rai 3, nell'attesa che la soap iniziasse.

Come in altri casi, Upas ha quindi sostanzialmente "regalato" una fetta di spettatori al programma che lo ha sostituito: una situazione che - secondo diversi affezionati spettatori dello sceneggiato - inizia a diventare sempre più paradossale.

Nonostante la soap resti uno dei punti di forza della terza rete Rai, si trova ad essere talvolta "danneggiato" dai palinsesti tv.

Quello di questo giovedì è stato solo l'ultimo di una serie di spostamenti che hanno caratterizzato la soap partenopea negli ultimi mesi. Inoltre, se è pur vero che la puntata verrà recuperata domani, venerdì 11 giugno, con un doppio episodio a partire dalle ore 20:20, è anche importante considerare che - in termini di ascolti - tale serata non sarà affatto semplice, infatti la soap potrebbe infatti risentire duramente del fatto che contemporaneamente ci sarà il debutto dell'Italia agli europei di calcio.

Un posto al sole: una stagione segnata dalla pause per la politica

In questa stagione, Un posto al sole è stato cancellato diverse volte dai palinsesti di Rai 3, in particolare per dare spazio a delle dirette di sedute parlamentari della Camera o del Senato.

In un particolare periodo, la situazione divenne così "surreale" da portare alcuni attori di Un posto al sole a lanciare l'hashtag #unpostoalsenato.

Upas fa da 'traino' ad altri programmi

Un posto al sole resta uno dei programmi di punta di Rai 3. La soap con il suo share stabile attorno al 7-8% e gli ascolti di poco inferiori ai due milioni è una garanzia per la rete. Questo permette anche talvolta inoltre di mandare in onda, sia prima che dopo, diversi programmi "sperimentali", che possono contare quasi sempre sul traino garantito da Upas.

Con i cambiamenti di palinsesto, più o meno improvvisi, capita invece che una fetta di pubblico si ritrovi a dover vedere qualcosa che mai avrebbe guardato in tv.

È ovviamente sacrosanto che la Rai dia spazio all'informazione e allo sport, ma ogni programma deve avere un suo slot fisso e questo andrebbe fatto in primis per rispetto del pubblico, che da ormai 25 anni è abituato a vedere Un posto al sole nella solita fascia oraria.

Va detto che la Rai ha diversi canali e - tralasciando Rai 1 e Rai 2 - restano comunque diverse opzioni utilizzabili, In particolare, per quanto riguardava le dirette dei lavori parlamentari, Rainews sarebbe stata probabilmente la scelta più adatta.

Questa serie di cambiamenti di palinsesto ha avuto appunto come ultimo episodio quello accaduto questo giovedì 10 giugno, con il Golden Gala di atletica leggera.

Upas cancellato per dare spazio all'atletica

In questo particolare caso, il cambio di palinsesti era stato annunciato da diversi giorni. Le guide tv avevano infatti già anticipato che Un posto al sole non sarebbe andato in onda. Ma non tutti gli amanti della soap partenopea sapevano del cambiamento.

Tale scelta ha lasciato perplessi alcuni telespettatori della soap, poiché I'evento sportivo sarebbe potuto andare in onda su Raisport, magari per passare poi su Rai 3 subito dopo la fine della soap.

Inoltre va considerato che domani, 11 giugno, partiranno gli Europei di calcio con l'esordio della nazionale italiana. Il doppio episodio di Un posto al sole, dovrà quindi scontrarsi con un evento che non ha rivali in termini di ascolti, come appunto Italia-Turchia su Rai 1.

Un posto al sole probabilmente si risolleverà come sempre, ma questo però dovrebbe probabilmente portare i piani alti della rete a fare una riflessione su un programma come Upas, talvolta bistrattato, e che invece meriterebbe più "rispetto", considerati i suoi risultati in termini di ascolti e di longevità.