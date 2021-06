Un posto al sole non andrà in onda giovedì 10 giugno, come sua consuetudine. Una notizia spiacevole per i fan che dovranno quindi attendere venerdì, per conoscere l'esito dell'acceso diverbio, al caffè Vulcano, tra Marina e Lara. C'è però una buona notizia: l'episodio, non trasmesso, verrà infatti recuperato il giorno dopo, in un imperdibile doppio appuntamento che inizierà a partire dalle 20:20. A seguire un'analisi sulle motivazioni che hanno portato a questo cambio nel palinsesto e le anticipazioni del doppio episodio dell'11 giugno.

Un posto al sole non va in onda giovedì, ma raddoppia il venerdì

Giovedì 10 giugno non ci sarà nessuna puntata di Un posto al sole. Al suo posto, su Rai 3, andrà in onda, da Firenze, il 41esimo Golden Gala Pietro Mennea. L'evento sportivo vedrà sfilare le più grandi stelle dell'atletica mondiale, a poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi di Tokyo. Tornando ad Upas, va detto che la soap spesso ha dovuto fare i conti con variazioni della programmazione, in molti casi avvenute all'ultimo momento per dare spazio alle dirette del Senato. In questo caso però la comunicazione era stata data già da diversi giorni. Quanto alle motivazioni, si tratta di un banale cambio del palinsesto. È stato semplicemente deciso di dare spazio a un atteso evento sportivo organizzato in Italia e si è scelto di mandarlo su Rai 3.

Nessuna bocciatura quindi per Upas che, anzi, gode di ottima salute visti i recenti ascolti, stabili tra il 7 e l'8% di share.

Upas, episodio di venerdì 11 giugno, prima parte: Lara vuole usare lo scontro a suo favore

In seguito alla rissa scatenatasi al Vulcano, Lara (Chiara Conti) deciderà di utilizzare il deplorevole "incidente" a suo vantaggio.

Ma in che modo? Nel frattempo Marina (Nina Soldano) fuori di sé dalla rabbia per il recente scontro, inizierà a meditare vendetta. Fabrizio (Giorgio Borghetti), fortemente turbato dalla vicenda, dovrà faticare, non poco, per calmare l'ira di sua moglie.

Pietro (Simon Grechi) escogiterà un modo per risolvere il suo problema con Biagio e, stavolta, a farne le spese potrebbe essere Marina, designata come vittima.

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), dopo aver parlato con Vittorio (Alessandro Amato D’Auria), sarà sempre più fiducioso del fatto di poter riuscire a costruire un vera relazione solida con Clara (Imma Pirone).

Nel frattempo Silvia e Giancarlo si daranno un nuovo appuntamento al cinema, ma questa volta la presenza, di un terzo personaggio inaspettato, potrebbe rovinare il loro idillio.

Un posto al sole, puntata di venerdì 11 giugno, seconda parte: Giancarlo si avvicina a Silvia

Pietro accoglierà il consiglio di Lara e proverà a manipolare Fabrizio Rosato, ma ci riuscirà? Nel frattempo la Martinelli porterà avanti il suo subdolo doppio gioco, raccogliendo preziose informazioni su Abbate, da poter girare a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Franco Boschi (Peppe Zarbo) vivrà attimi di pura tensione, quando si renderà conto che un suo amico è stato vittima di un malore.

Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) tenterà un approccio più audace con Silvia (Luisa Amatucci). Nel frattempo Michele (Alberto Rossi) si sentirà sempre più frustrato, a causa del suo nuovo lavoro online.