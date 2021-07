Il Paradiso delle Signore 6 tornerà su Rai 1 dopo la pausa estiva e c'è molta attesa per scoprire come evolveranno le vicende dei protagonisti della fiction. Le registrazioni delle nuove puntate sono iniziate da qualche settimana e, grazie ai profili social degli attori, è possibile scoprire qualche anticipazione o immaginare quello che potrebbe accadere negli episodi che andranno in onda prossimamente. Nella giornata di giovedì 15 luglio, le interpreti di Irene e Dora erano sul set della soap opera, vestite con abiti eleganti e tacco a spillo.

Sul web sono circolate ipotesi sul loro outfit e, la più accreditata, sarebbe che le due Veneri siano damigelle ad un matrimonio, forse a quello di Maria e Rocco.

Il Paradiso delle signore, potrebbe esserci un matrimonio: fra gli invitati Dora e Irene

I colpi di scena non mancano mai a Il Paradiso delle signore e, anche le nuove puntate, potrebbero riservare sorprese inaspettate. Negli ultimi giorni, Mariavittoria Cozzella ha condiviso un video fra le sue storie Instagram, in cui ha immortalato lei e Francesca Del Fa, mentre fanno una giravolta con un abito tipico degli anni '60. I vestiti in questione però, erano simili nel colore e sui social si è provato a capire come mai le due Veneri Dora e Irene, fossero così eleganti e fra le ipotesi circolate, potrebbe esserci quella di un matrimonio.

Dora e Irene potrebbero essere damigelle ad un matrimonio ne Il Paradiso delle signore

L'eleganza del vestito e i tacchi a spillo che indossavano Dora e Irene non sono passati inosservati agli occhi dei fan de Il Paradiso delle signore. Inoltre, il colore dell'abito indossato dalle due Veneri era molto simile e, fra le teorie di ciò che potrebbe accadere nella fiction di Rai 1, si è ipotizzato che le due commesse del negozio diretto da Vittorio Conti, potrebbero essere damigelle ad un matrimonio.

Ovviamente, questa rappresenta soltanto un'ipotesi e non un'anticipazione di quello che potrebbe succedere nei prossimi episodi della soap opera, anche se, tale eventualità, sarebbe in linea con il finale della quinta stagione.

Il Paradiso delle signore: Maria e Rocco potrebbero sposarsi e Dora e Irene potrebbero essere damigelle

Infatti, nelle ultime puntate andate in onda su Rai 1, Rocco e Maria avevano ufficializzato il loro fidanzamento ed erano prossimi alle nozze. Pertanto, sarebbe plausibile che, nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, i telespettatori potranno assistere alle nozze del nipote di Agnese con la sarta. Anche il legame di amicizia fra Puglisi e le due Veneri potrebbe fare ipotizzare che Dora e Irene possano essere damigelle al matrimonio di Maria. Non resta che attendere le nuove puntate della fiction Rai, per scoprire se per Maria e Rocco ci saranno i fiori d'arancio.