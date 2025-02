L’oroscopo del 17 febbraio prevede un inizio di settimana di alti e bassi con la Luna in Bilancia. I lunedì, in genere, non sono sempre vissuti con il giusto spirito, ma per fortuna non tutti si lasceranno abbattere. Sarà una giornata da primo posto in classifica per il Cancro, mentre l’ultima posizione spetta al Gemelli, alle prese con delle ore delicate. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche giornaliere per tutti in ordine di classifica.

Classifica e oroscopo del 17 febbraio 2025: i segni flop e top

1️⃣2️⃣ - Gemelli - L‘Oroscopo del giorno annuncia delle ore piuttosto delicate, in cui sarebbe meglio ridurre il carico di lavoro e cercare di non sovraccaricarsi.

Potrebbero emergere discussioni, quindi mantenete la calma ed evitate reazioni impulsive. Non soffermatevi su ogni piccolo dettaglio, poiché potreste essere più critici e meno aperti del solito. Fino al prossimo venerdì pomeriggio, sarà necessario armarsi di pazienza.

Da giorni qualcuno avverte un'inquietudine interiore o un conflitto che fatica a risolvere. Chi vive una relazione potrebbe sentirsi incerto sul da farsi, magari a causa di una mancanza o di un torto difficile da superare. In questi casi, sarà utile prendersi del tempo per riflettere a fondo e individuare una soluzione. Per ottenere risultati importanti, bisogna mettersi in gioco e accettare qualche rischio: chi non osa, non ottiene.

Presto l'atmosfera intorno a voi si farà più serena.

1️⃣1️⃣- Capricorno - Attenzione alle parole e ai vostri passi: le prossime 24 ore potrebbero riservare qualche complicazione. Potreste trovarvi a dover cucinare o svolgere faccende domestiche, ma non vi sentirete al meglio. Forse state affrontando un periodo di malessere da qualche giorno.

Ancora un po' di difficoltà prima di poter tirare un sospiro di sollievo. In questa fase sentite l'esigenza di realizzarvi, di cambiare qualcosa nella vostra vita. Alcuni potrebbero aver da poco affrontato un trasferimento e trovarsi ora alle prese con le sfide dell'adattamento. Chi sta cercando di emergere nel proprio campo si sta imbattendo in ostacoli imprevisti.

Nel corso della giornata, un collega o un compagno di studi potrebbe mettervi alla prova, ma sarà importante mantenere il controllo e non lasciarsi trascinare in inutili polemiche. Evitate di caricarvi di ulteriori problemi: avete già abbastanza a cui pensare. Alcuni potrebbero non essere al massimo della forma, quindi meglio prestare attenzione al benessere.

1️⃣0️⃣- Scorpione - Le stelle vi esortano a essere onesti, sia con voi stessi che con gli altri. Potreste aver messo in dubbio alcune situazioni o trovarvi in difficoltà economiche. A volte, toccare il fondo è necessario per trovare la forza di risalire. Questa esperienza vi insegnerà lezioni preziose che vi saranno utili in futuro. Non amate l'inizio settimana, specialmente se ci sono tensioni in ambito lavorativo o accademico.

In casa potrebbe essere necessario risolvere un problema rimasto in sospeso. La settimana si preannuncia intensa e piena di impegni, tra lavoro, famiglia e doveri quotidiani. Chi ha figli dovrà prestare attenzione a eventuali segnali di disagio da parte loro. La chiave per affrontare tutto al meglio sarà il dialogo, un'arma potente che spesso viene sottovalutata. Affrontate gli ostacoli con forza, determinazione e soprattutto pazienza: arriverete al weekend con una marcia in più. Non lasciate spazio a pensieri autodistruttivi, avete risorse più grandi di quanto crediate.

9️⃣- Vergine - Sarete in grado di affrontare al meglio le sfide lavorative o accademiche, portando a termine diversi compiti con precisione.

Alcune situazioni finalmente si chiariranno, permettendovi di procedere con maggiore sicurezza. Il desiderio di tornare a casa e rilassarvi sarà forte. In questo periodo la stanchezza si fa sentire, il vostro corpo richiede più riposo. Attenzione alla pressione, all'alimentazione e all'attività fisica. Sul fronte sentimentale, la giornata non porterà particolari novità, né per le coppie né per i single, ma forse è meglio così. Qualcosa inizierà a smuoversi nelle prossime settimane. Qualcuno potrebbe offrirvi un aiuto inaspettato per risolvere una situazione complicata. Questa settimana richiederà molta energia e concentrazione, ma le stelle vi suggeriscono di fidarvi del vostro istinto.

8️⃣- Acquario - Un vecchio problema potrebbe riaffiorare, quindi sarà utile mantenere alta l'attenzione.

Forse un ambiente lavorativo stressante o una relazione difficile stanno influenzando il vostro umore. Alcuni stanno valutando un cambio di rotta, sia nel lavoro che nello studio. La tranquillità è essenziale per voi e, in questo momento, manca. Imparate a dire di no senza sentirvi in colpa e ritagliatevi momenti di svago. Non si può sempre essere disponibili per gli altri senza concedere qualcosa a se stessi. L’apparenza inganna, e voi lo sapete bene. Dopo giorni di malessere, inizierete a riprendervi gradualmente. Qualche fastidio potrebbe ancora farsi sentire. Riuscirete a voltare pagina e a perdonare un torto subito. Dedicarvi alle vostre passioni vi aiuterà a tenere sotto controllo l’ansia che talvolta vi assale.

7️⃣- Bilancia - Fase complessa. A volte ciò che sembra difficile si rivela più semplice del previsto. L'inizio della settimana potrebbe risultare più pesante del previsto. Per superare eventuali ostacoli, sarà meglio non forzare le cose e limitarsi a osservare gli eventi da una posizione distaccata. Alcuni progetti potrebbero dover essere rimandati. Sul piano sentimentale, le coppie che stanno pianificando grandi passi stanno vivendo un mix di emozioni. Chi ha appena chiuso una relazione farebbe bene a concentrarsi su se stesso prima di aprirsi a nuove possibilità. Con il passare dei giorni, le situazioni inizieranno a sbloccarsi. Ripenserete a qualcuno che non c’è più nella vostra vita, ma eviterete di lasciarvi sopraffare dalla nostalgia.

Riducete gli impegni eccessivi: il troppo storpia.

6️⃣- Toro - L’oroscopo giornaliero si presenta discreto. Un inizio settimana senza particolari sorprese, ma con qualche rallentamento nelle prime ore. Alcuni potrebbero valutare l'idea di iniziare una dieta o cambiare abitudini. La ricerca di sicurezza è una costante nella vostra vita e, in questo periodo, potrebbe emergere qualche incertezza in ambito sentimentale o familiare. Non amate i cambiamenti, ma a volte sono necessari. Invece di rimuginare troppo, cercate di affrontare la giornata con leggerezza. In amore, supererete un periodo turbolento e troverete un nuovo equilibrio. Un viaggio o un evento importante potrebbe essere in programma: preparatevi a novità entusiasmanti.

5️⃣- Pesci - Settimana frizzante. Si prospettano giorni ricchi di energia, ma anche di riflessione. Un cambiamento importante potrebbe essere imminente. Siete sempre pronti a sostenere gli altri, ma ora potrebbe essere il momento di chiedere voi un po’ di supporto. In queste 24 ore sarete coinvolti in una conversazione importante, che potrebbe portarvi a prendere una decisione significativa. È il momento di valutare attentamente le opzioni e i possibili risultati. Recentemente avete affrontato ansia e insonnia, quindi cercate di alimentarvi in modo sano per recuperare energie. Le preoccupazioni si attenueranno, portando risultati positivi. Gli impegni della giornata vi terranno occupati fino al pomeriggio, ma in serata potrete finalmente rilassarvi.

4️⃣- Sagittario - Inizio settimana decisivo, che potrebbe influenzare le prossime giornate. Qualcosa di importante sta per concretizzarsi, portando cambiamenti significativi. Una persona vicina a voi sta attraversando un momento difficile: offritele supporto senza essere invadenti. L'atteggiamento con cui affronterete questa giornata influenzerà il resto della settimana. Sarebbe meglio evitare discussioni inutili e concentrarsi sulle cose davvero importanti. Siete spesso preoccupati e questo influisce sulla qualità del sonno. Potrebbe essere utile adottare nuove abitudini per migliorare il vostro benessere. Nonostante le difficoltà, riuscirete a portare a termine tutti i compiti previsti e vi sentirete soddisfatti.

3️⃣ - Ariete - Secondo le stelle, avete una grande capacità di leadership e spesso vi caricate delle responsabilità altrui. In amore cercate stabilità e serietà, ma a volte tendete a isolarvi nei momenti di difficoltà. Non lasciatevi abbattere da pensieri negativi. Chi ha un partner può contare su un punto di riferimento importante. Chi è alla ricerca di un’opportunità lavorativa potrebbe ricevere una proposta interessante. A partire da queste 24 ore inizierete a riprendervi. La vostra mente sarà più attiva e il corpo meno affaticato. Le cose andranno bene in amore, in famiglia e nel lavoro, permettendovi di portare avanti progetti personali con maggiore facilità.

2️⃣- Leone - Vi sentirete carismatici e riposati, grazie a una notte di sonno ristoratore.

Le tensioni familiari degli ultimi giorni si dissolveranno, lasciandovi più spazio e tempo per voi stessi. Non esitate ad abbracciare le novità che potrebbero presentarsi. La concentrazione sarà alta e questo vi permetterà di affrontare gli impegni con successo. Se aspirate a migliorare la vostra posizione, è il momento giusto per agire. Evitate inutili discussioni e puntate sugli obiettivi concreti. Entro pochi giorni potrebbero arrivare risposte importanti. La serata sarà perfetta per il relax.

1️⃣- Cancro - L’oroscopo vi spinge in cima alla classifica. I vostri pregi saranno amplificati, quindi cogliete l’occasione per fare il massimo. Favorite le uscite, l’amore, la dieta e qualsiasi attività che richieda concentrazione, come colloqui o esami. Potreste ricevere chiamate o messaggi importanti. Vi sentirete particolarmente energici e determinati. Chi sta affrontando una sfida personale avrà la forza di superarla. È il momento di credere in voi stessi e nelle vostre capacità. Le difficoltà del passato non devono impedirvi di guardare avanti con fiducia. Adottare nuove abitudini produttive potrebbe aiutarvi a migliorare ulteriormente la vostra quotidianità. La giornata sarà piena di soddisfazioni, siete sulla strada giusta.