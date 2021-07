Awed è stato incoronato nelle scorse settimane come vincitore dell'Isola dei Famosi 2021. Il suo successo e le percentuali di voti da lui raggiunti al televoto, durante tutta l'edizione dell'Isola, fanno riflettere sulla potenzialità di influenza e le potenzialità del mondo del web nei confronti del già rodato mondo televisivo.

Chi avrebbe mai potuto immaginare che un ragazzo, partendo da alcuni video fatti nella sua cameretta, sarebbe sbarcato in televisione e avrebbe vinto un reality con visibilità nazionale al proprio debutto nel mondo televisivo?

Poche settimane fa questo è successo. Il giovane in questione è Simone Paciello, in arte Awed, e lo show televisivo in questione è l'Isola dei famosi, programma che va da anni in onda prima sulla Rai e poi sui canali Mediaset.

L'esperienza di Awed all'Isola

Mentre nelle prime settimane in Honduras il ragazzo partenopeo ha fatto una certa fatica a capire il funzionamento e le dinamiche proprie dei reality, dopo essere stato emarginato dal gruppo ed essere rimasto solo (a causa del litigio con gli esponenti più in vista dei naufraghi e l'alleanza con Vera Gemma), Awed è riuscito a reintegrarsi all'interno del gruppo e ha evitato discussioni scomode con i propri compagni. Le sue uniche discussioni sono state con Brando Giorgi, il cui comportamento non è mai stato digerito da Simone per tutta la durata dell'Isola.

Il loro battibecco non è però durato molto, dato che l'attore è uscito poco dopo il suo ritorno sull'Isola a causa di un infortunio.

Per tutto il resto del programma Awed, nonostante il fatto che abbia continuato vistosamente a perdere peso (in tutto il comico, alto circa 190 cm, è arrivato a perdere circa 30 chili), ha continuato a godersi appieno l'esperienza isolana, giocando sull'autoironia.

Analisi della vittoria: un segno di un cambio generazionale

Il sorriso di Awed e le sue battute hanno sicuramente portato il pubblico televisivo ad amarlo e a immedesimarsi in lui, ammirando il suo modo di approcciarsi alla vita da naufrago.

Ma è difficile pensare che la maggior parte dei suoi sostenitori lo abbiano conosciuto direttamente sull'Isola.

Su YouTube Awed conta 1.96 milioni di iscritti, su Instagram i suoi followers ammontano a 1.8 milioni. È divenuto noto grazie ai suoi video ironici su YouTube e la maggior parte delle persone che hanno seguito la sua avventura sull'Isola molto probabilmente lo conoscevano già. L'avventura di un giovane che si è sempre distinto per la sua semplicità di "ragazzo qualunque" è sempre stata la sua forza e, probabilmente, sono state le armi che l'hanno portato alla vittoria. È molto significativo come uno youtuber, o influencer che dir si voglia, abbia avuto la meglio su personaggi che già da tempo erano volti noti al grande schermo.

Ad esempio Francesca Lodo era stata una delle letterine di Gerry Scotti nel programma Passaparola, Roberto Ciufoli, comico romano classe 1960, era un volto già conosciuto dal grande pubblico.

Così come Valentina Persia ed Elisa Isoardi, la prima famosa grazie alle sue barzellette ai suoi show comici, la seconda nota nel campo della conduzione televisiva e per la relazione con Matteo Salvini.

Awed ha battuto ognuno di loro, e il suo avversario più agguerrito è stato, fino alla fine, Andrea Cerioli, con cui ha stretto una grande amicizia durante l'esperienza sull'Isola. Cerioli è noto grazie alla partecipazione al programma Uomini e donne, condotto da Maria de Filippi, che gli hanno permesso poi di diventare un noto e seguito influencer (su Instagram conta ben 1.5 milioni di followers).

È rilevante il fatto che i personaggi che sono arrivati fino in fondo a questa edizione dell'Isola, e coloro che si sono resi in un modo o nell'altro protagonisti di quest'edizione, sostanzialmente non vengano dal mondo dello spettacolo "tradizionale": Awed, Andrea Cerioli, Andrea Damante e Ignazio Moser, infatti provengono tutti da questa nuova e affascinante frontiera.

Tommaso Zorzi stesso, non come naufrago, ma come opinionista, è un influencer social, che poi ha consolidato la sua notorietà grazie a diverse apparizioni sui grandi schermi, vincendo anche l'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

La televisione tradizionale è quindi al capolinea?

Ciò fa sorgere una domanda: ma il mondo televisivo, che tempo fa era considerato il non plus ultra dello spettacolo, è tuttora così rilevante? L'avvento della rivoluzione tecnologica e digitale ha fatto perdere l'esclusività e un po' di prestigio al mondo della televisione. Nel mondo di Instagram, Netflix e Google la televisione tradizionale ha inevitabilmente perso terreno, ma rimane il gradino più alto dello spettacolo, lo step successivo rispetto al mondo del web.

Con la partecipazione, e la vittoria, della scorsa edizione dell'Isola, infatti, Awed ha consolidato la sua notorietà ed è ufficialmente entrato nel mondo dello spettacolo. Tutto ciò è potuto accadere grazie alla dedizione con cui si è occupato del suo canale YouTube, tramite il quale ha fatto ridere milioni di utenti.

Il web quindi, se utilizzato bene, si conferma essere un'importante fonte di opportunità per chi ambisce a entrare nel mondo dello spettacolo, e può essere considerato un importante trampolino di lancio verso un palcoscenico più "importante". Il web può anche essere uno strumento mediante il quale la televisione possa rinnovarsi, riuscendo magari a uscire da una situazione in cui programmi davvero originali e situazioni nuove scarseggiano. Per citare una frase di Awed: "Il web fa bene alla tv. Io e Zorzi lo dimostriamo".