Risulta ormai evidente che, nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato sempre più spazio alla storyline dell'amnesia di Filippo. Serena dovrà accettare l'idea che il marito, per quanto in buone condizione fisiche, abbia rimosso dieci anni della sua vita, il che comprende anche i ricordi di lei e Irene. Nelle puntate, in onda dal 12 al 16 luglio, la donna proverà a sbloccare i ricordi di suo marito, ma con scarsi risultati. Inoltre, un particolare evento, manderà in crisi in Filippo in cui dovrebbe essere ancora vivo il ricordo della morte del piccolo Valerio.

Un posto al sole, trame 12-16 luglio: Serena prova a far recuperare la memoria al marito

L'amnesia di Filippo (Michelangelo Tommaso) getterà Serena (Miriam Candurro) nello sconforto più totale. La donna, dopo i primi attimi di smarrimento, deciderà di affrontare questa difficile sfida e inizierà un percorso per far tornare la memoria al marito. Le anticipazioni non rivelano molti dettagli sulle azioni di Serena ma, a quanto pare, i suoi tentativi si riveleranno infruttuosi. In seguito anche la dottoressa Bruni (Marina Giulia Cavalli) proverà ad aiutare Filippo a sbloccare i suoi ricordi, tuttavia qualcuno non sembrerà condividere questo percorso terapeutico.

Un posto al sole, puntate dal 12 al 16 luglio: la rabbia di Ferri

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) affronterà questa situazione con un approccio totalmente diverso da Serena. Disperato per le condizioni del figlio, l'uomo si farà sopraffare dalla rabbia e dalla frustrazione. Dopo essersi duramente scontrato con Volpicelli, Ferri non vedrà di buon occhio nemmeno gli sforzi di Ornella.

Per l'uomo infatti la dottoressa sta semplicemente procedendo per tentativi, senza ben sapere cosa potrebbe succedere. Nel frattempo Serena organizzerà il ritorno a casa del marito. Gli spoiler non rivelano molti dettagli, ma pare che la donna organizzerà tutto in modo che nessun incontro improvviso possa turbare l'equilibrio, già precario, di suo marito.

Purtroppo però, qualcosa di inatteso sconvolgerà i piani della donna.

Upas, spoiler: Filippo vede Irene e va in crisi

In qualche modo Irene (Greta Putaturo) si paleserà a Filippo prima del previsto, mandando a monte tutti i piani meticolosi di Serena. Fino a quel momento, quest'ultima aveva organizzato, per il marito, un ritorno a casabtranquillo e privo di forti emozioni. Tuttavia l'improvvisa scoperta di avere una figlia, manderà Filippo in panico. L'uomo avrà una tremenda crisi, mentre Serena si sentirà sempre più impotente dinanzi a questa terribile situazione. Ogni suo tentativo di sbloccare i ricordi del marito, si rivelerà infatti vano, portando la donna a prendere un'inaspettata decisione. Ma quale?