Il Milan si sta preparando all'inizio della nuova stagione che sarà quella del ritorno in Champions League. I rossoneri, guidati da Stefano Pioli, sono riusciti ad agguantare un traguardo che mancava ormai da quasi un decennio. La data fissata per l'inizio del raduno del Milan è l'8 luglio, ma l'allenatore per varie ragioni avrà a disposizione 11 giocatori in meno rispetto alla rosa dello scorso anno. Per questo motivo la dirigenza rossonera è alla disperata ricerca di rinforzi ed in tal senso sarebbe molto vicino il riscatto di Tonali. Per quanto riguarda invece il nuovo numero 10, la scelta potrebbe ricadere sullo spagnolo Dani Ceballos del Real Madrid.

Milan, qualche grattacapo per Stefano Pioli all'inizio della stagione

Il Milan si ritroverà a Milanello per l'inizio della stagione l'8 luglio e non sarà un inizio semplice per via degli Europei. La preparazione partirà senza i giocatori che hanno preso parte al torneo, come Ante Rebic, Simon Kjaer e Mike Maignan, mentre Pierre Kalulu e Franck Kessie partiranno per le Olimpiadi di luglio. Maldini e Massara sono quindi al lavoro per poter rimpolpare la rosa, che ha perso Hakan Calhanoglu, Mario Mandzukic, Soualiho Meite, Brahim Diaz, Diogo Dalot e Sandro Tonali. La rosa al momento è un po' spoglia, ma i rossoneri dovrebbero riaccogliere Brahim e Tonali nei prossimi giorni. Poi, toccherà ai nuovi acquisti.

Calciomercato Milan, manca il sì di Elliott per Tonali

I rossoneri sembrano essere bloccati in un braccio di ferro con il Brescia per il riscatto di Sandro Tonali, in quanto il club milanese desidererebbe modificare i termini originali dell'accordo siglato la scorsa estate, che era un prestito di 10 milioni di euro con un'opzione di riscatto fissata a 15 milioni di euro, più una percentuale di rivendita futura del 15%.

Secondo le ultime notizie, questa dovrebbe essere la settimana in cui il centrocampista diventerà rossonero a titolo definitivo. Milan e Brescia avrebbero trovato un accordo sulla base di 10 milioni di euro più Giacomo Olzer come contropartita, mentre Lorenzo Colombo entrerà eventualmente in un discorso a parte. Perché l'accordo completo venga portato a termine, si attende solo il via libera da Elliott Management e poi il 21enne potrà unirsi definitivamente alla compagine rossonera.

Calciomercato Milan, Ceballos possibile nuovo numero 10

Dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, il quale non ha rinnovato il contratto con i rossoneri, il Milan sta cercando un trequartista e il profilo che piace a Paolo Maldini e Ricky Massara è quello di Ceballos, un giocatore che sembra destinato a essere fuori dai piani del Real Madrid. Lo spagnolo potrebbe essere il numero 10 che manca all'attuale rosa e può anche giocare come centrocampista più arretrato se necessario. È tornato al Bernabeu dopo due stagioni in prestito all'Arsenal, con i Gunners che non hanno sfruttato l'opzione per acquistarlo.