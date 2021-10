Come reagirà Agnese quando scoprirà la verità su Giuseppe? Il Paradiso delle Signore 6 entra nel vivo della questione e, stando alle anticipazioni delle nuove puntate, regalerà grossi colpi di scena ai telespettatori che stanno seguendo con interesse questa spinosa storyline.

Certo è che, quando la signora Amato verrà a sapere ciò che le ha nascosto il marito, sarà devastata dal dolore. Era già emerso nel promo ufficiale della sesta stagione, quando Agnese, in lacrime, si confessava con Don Saverio.

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni: Agnese scopre l'infedeltà di Giuseppe

Nelle puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda la prossima settimana, la signora Amato verrà a sapere per puro caso che Giuseppe ha dilapidato tutti i suoi risparmi. Prima di puntare il dito contro di lui, vorrà comunque accertarsi che non si tratti di un errore. Ciò dimostra quanto Agnese spera che il marito sia davvero cambiato, dopo la grande prova di fiducia che gli ha dato una volta tornato dalla Germania.

Non sarà l'unica verità che verrà a galla: Agnese scoprirà anche che Giuseppe ha avuto un'altra donna quando viveva all'estero e che con lei ha avuto un figlio. La disperazione le spezzerà il cuore e, confidandosi con Don Saverio in velo nero, dirà di non aver più una ragione per vivere e per alzarsi la mattina.

Armando e Agnese torneranno insieme? Il Paradiso delle Signore nuove puntate

Una volta che la signora Amato scoprirà ciò che è stato capace di fare il marito in Germania, non avrà la forza di reagire. La scena in penombra in chiesa con Don Saverio apparsa nel promo ufficiale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è piuttosto preoccupante.

Non si esclude che, davanti all'ennesimo colpo basso di Giuseppe, Agnese decida di chiudere per sempre con lui e di tornare con Armando, al quale aveva rinunciato per dare una seconda possibilità al suo matrimonio. Ma attenzione, perché c'è anche un'altra ipotesi che potrebbe cambiare ogni cosa.

Petra potrebbe aver ingannato Giuseppe

Il signor Amato ha avuto un'amante in Germania, questo è assodato. Ora Petra lo sta ricattando economicamente, dopo avergli fatto avere una lettera e una foto che ritrae un bambino, il loro primogenito. Le richieste di denaro si fanno sempre più pressanti, con la scusa che 'la vita in Germania è cara'.

Ma siamo proprio sicuri che Petra abbia detto la verità? Una delle nostre ipotesi è che la donna, ferita per essere stata abbandonata da Giuseppe, possa aver organizzato un piano per vendicarsi. La foto potrebbe essere di un altro bambino, nessuno può dimostrare con certezza che quello sia davvero il figlio del signor Amato.

Insomma, la faccenda si potrebbe complicare. Chissà che Giuseppe non scopra una verità inaspettata su Petra e possa far cambiare idea ad Agnese.