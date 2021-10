Veronica nasconde qualcosa a Stefania ne Il Paradiso delle Signore 6? Nelle puntate che che stanno andando in onda in questi giorni, i telespettatori cominciano a conoscere la nuova famiglia di Ezio Colombo, l'ex marito di Gloria che ora si è trasferito a Milano con la compagna Veronica e la figlia Gemma. Stefania è al settimo cielo per aver ritrovato il padre, con lui ha un ottimo rapporto. Gloria ne è felice, ma da quando ha scoperto che Ezio è innamorato di un'altra donna, non ha più avuto pace. Pronta a consegnargli una lettera nella quale confessava i suoi sentimenti, ha fatto prontamente marcia indietro e non solo.

La bella Moreau, come svelano le anticipazioni delle prossime puntate Il Paradiso delle Signore, prenderà la decisione difficile di dare le dimissioni al grande magazzino, per poi sparire nel nulla.

Gemma gelosa di Stefania, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Stefania inizierà di fatto a vivere a casa Colombo, ex casa Cattaneo. Con lei ci sarà Gemma, la sua sorellastra. Tra le due non sembra esserci un buon feeling. Sono molto diverse, sia fisicamente che per temperamento. Tuttavia, Ezio è certo che le ragazze, una volta che si saranno conosciute meglio, potranno andare d'accordo. Anche Veronica è sicura di questo, oltre ad essere desiderosa di formare una sola e grande famiglia. Chi è disperata è invece Gloria, alla ricerca di un angolo di mondo dove possa rifugiarsi e non essere raggiunta da nessuno, in primis da Ezio e dal suo amore impossibile.

Stando alle anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Gemma giocherà un brutto scherzo a Stefania, spinta dal risentimento e dalla gelosia. Sarà poi Veronica a intimarle di chiedere scusa alla giovane Colombo. Ma siamo proprio sicuri che la nuova compagna di Ezio sia del tutto sincera con Stefania?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Veronica sta dicendo tutta la verità a Stefania?

Veronica ha sin da subito mostrato un interesse e una curiosità nel conoscere Stefania, la figlia di Ezio. Tuttavia, nel corso del loro primo avvicinamento, ha mostrato un certo turbamento che ha fatto riflettere diversi telespettatori. Come mai una donna così sicura di se stessa ha timore di una ragazza che, in fondo, non conosce nemmeno?

Una delle ipotesi che si stanno facendo strada è quella che vede Veronica nascondere un segreto a Stefania, magari qualcosa che riguarda proprio Ezio, il padre ritrovato da poco. In questa complicata faccenda rientra anche Gemma che, qualora venisse a conoscenza di un eventuale retroscena, pensiamo non esiterebbe a farlo sapere a Stefania, la ragazza che è entrata all'improvviso nella sua vita e che teme possa rubarle l'affetto dei suoi genitori.