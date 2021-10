Vittorio e Tina de Il Paradiso delle Signore 6 si mettono insieme? I fan della soap opera campionessa d'ascolti di Rai 1 sperano che Conti ritrovi l'amore dopo la delusione per Marta, ora in pianta stabile a New York insieme a Federico, impegnata a gestire un'agenzia pubblicitaria. La giovane Amato si è inserita senza problemi nelle dinamiche del grande magazzino, venendo notata dal suo timoniere, l'affascinante Conti. I due hanno legato molto e, nelle puntate della settimana 11-15 ottobre, vivranno un momento molto intimo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Tina svela il suo segreto a Salvatore

Nelle puntate della soap che andranno in onda dall'11 al 15 ottobre 2021, Tina rientrerà dalla Svizzera ma tacerà ancora sui motivi che l'hanno portata a fare questo viaggio. La giovane Amato ha molti segreti, uno dei quali confidato alla dolce Gabriella tempo fa: l'amore con Sandro è finito da tempo. C'è anche un altro retroscena che la riguarda: è malata? In diverse occasioni ha evitato di cantare, cosa molto strana visto che della sua passione ne ha fatto un lavoro. Ormai è chiaro che Tina abbia un problema alla gola e che, molto probabilmente, il suo viaggio in Svizzera era legato alla speranza di trovare un medico in grado di curarla.

La verità si saprà nella puntata Il Paradiso delle Signore del 15 ottobre, quando Tina confesserà il suo segreto al fratello Salvatore .

Tina e Vittorio nuova coppia ne Il Paradiso delle Signore?

Conti sta lavorando senza sosta al grande magazzino e come sempre ha avuto idee brillanti, in primis quella del mercato Paradiso. Cerca così di non pensare alla fine del suo matrimonio.

Tuttavia, negli episodi Il Paradiso delle Signore in onda dall'11 al 15 ottobre 2021, Conti avrà un momento di sconforto che lo spiazzerà. Il ricordo di Marta tornerà a bruciare all'improvviso. Sarà così che Vittorio cercherà la vicinanza di Tina, donna bellissima e affascinante. Potrebbe essere lei a fargli ritrovare la fiducia nell'amore?

In fondo, anche la giovane Amato è single da tempo. La nostra ipotesi è che Conti inizi a guardare Tina con occhi diversi e che, con il tempo, possa innamorarsene. Ipotesi condivisa anche da una grande parte dei fan della soap, che hanno inondato la pagina ufficiale Instagram del Paradiso con tantissimi commenti a riguardo. Quel che è certo è che nella presentazione della sesta stagione rilasciata dall'Ufficio Stampa Rai, era scritto a chiare lettere che Vittorio aveva riscoperto il suo lato romantico: la sua nuova fidanzata sarà Tina Amato? Non resta che seguire le future puntate per scoprire come si evolveranno le trame.