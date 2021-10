Si è creato grandissimo hype attorno al mistero dell'aggressore di Susanna in Un posto al sole. Al momento le uniche due informazioni certe sono che il colpevole è già apparso nella soap e che la scoperta della sua identità sorprenderà tutti. I due indizi sono affascinanti, ma purtroppo dicono poco sul nome dell'assalitore, tuttavia sono bastati per far scatenare le teorie più folli. Ovviamente gli sceneggiatori potrebbero ritenere sorprendente anche che l'aggressore possa essere il rider, mostrato sin dalla prima sera, ma qualcuno è voluto andare oltre, immaginando uno scenario molto inquietante che vedrebbe Adele come colpevole.

Ma tutto ciò è realmente possibile?

Un personaggio positivo

Se Adele fosse apparsa per la prima volta nella soap opera, molti avrebbero puntato il dito contro di lei. Nella narrazione ci sono diversi punti oscuri che la riguardano. La donna ha avuto, sin dall'inizio, un atteggiamento ambiguo, dapprima accusando i Poggi e negando loro le visite in ospedale e poi coprendo Mauro. Adele inoltre ha litigato con sua figlia proprio in merito al suo compagno ed ha accettato che la figlia andasse via di casa. Va detto che però in passato la madre di Susanna è sempre apparsa come personaggio positivo, vittima dei soprusi del marito e un'inversione tale risulterebbe poco coerente narrativamente. A sostegno di tale teoria, si potrebbe però aggiungere che proprio le violenze subite avrebbero potuto turbare la sua psiche al punto da trasferire la violenza subita, contro sua figlia.

Adele possibile colpevole

Secondo tale teoria Adele avrebbe raggiunto sua figlia quella notte e le due avrebbero ripreso il discorso su Mauro. Una parola detta di troppo o proprio la gelosia per l'uomo avrebbe potuto innescare un raptus di follia in Adele, che avrebbe attaccato la sua stessa figlia. Accettare tale teoria significherebbe anche ammettere che la donna soffra di un disturbo bipolare.

Adele sembrava sinceramente preoccupata all'idea che il colpevole potesse essere l'infermiere e questo fa vacillare la teoria, sempre ammesso che non abbia rimosso il ricordo, allora tutto rientrerebbe in gioco.

Il ruolo di Pasquale

Nell'ultimo episodio di Un posto al sole, molti hanno notato uno sguardo ambiguo che la donna avrebbe lanciato a Pasquale.

Secondo tale teoria Pasquale non sarebbe vittima ma bensì un testimone chiave. L'uomo avrebbe infatti visto Adele entrare, magari poco prima che lui uscisse. Il militare avrebbe iniziato quindi a rielaborare gli eventi e ora si sentirebbe pronto ad affrontare la donna. La teoria risulta molto suggestiva, ma al momento, appare anche piuttosto fantasiosa. Tuttavia già da lunedì si potrebbe scoprire qualcosa in più.