La fiction Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno ha conquistato il pubblico di Canale 5 premiandola con ascolti positivi. Merito anche degli due attori protagonisti e della trama decisamente avvincente, una storia a tratti drammatica e a tratti noir ambientata in una scuola di danza che nasconde oscuri retroscena. Passato e presente si intrecciano in un mix perfetto, facendo emergere ricordi sepolti nell'inconscio e nuove consapevolezze. A guidare tutto, c'è l'istinto di una madre, che in cuor suo sa chi è davvero la figlia creduta morta tanti anni prima.

Chi è davvero la figlia di Emma in Luce dei tuoi occhi?

Emma è una mamma coraggiosa, vissuta per troppo tempo con la convinzione che sua figlia Alice fosse morta. E invece la bambina è viva e sta studiando danza proprio nell'istituto di Vicenza dove lei insegna.

Emma dovrà stare attenta e non far scoprire la vera ragione per la quale ha iniziato a lavorare come maestra e nello stesso tempo indagare nell'ombra. Sono due le allieve che colpiscono la sua attenzione, per due motivi diversi: Valentina e Martina.

Retroscena Luce dei tuoi occhi: la figlia di Emma potrebbe essere una terza ballerina

Nelle puntate di Luce dei tuoi occhi, Emma ha cercato di trovare in ogni allieva qualcosa che le ricordasse sua figlia.

In un primo momento è stata attratta da Valentina. La ragazzina purtroppo ha un incidente e finisce in coma. Un imprevisto che lascia Emma molto perplessa: si tratta davvero di un caso? Non si esclude che Valentina possa essere sua figlia e che qualcuno abbia macchinato ad arte il sinistro per farla stare zitta.

La seconda ipotesi verte su Martina, una ballerina che consacra la sua vita alla danza, proprio come Emma.

Inoltre, alcuni telespettatori hanno notato un particolare degli orecchini della ragazzina che la collegherebbe ad Alice.

Troppo semplice? Forse sì. Ipotizziamo che la verità sia più complicata del previsto, con il coinvolgimento di una terza ragazza.

Una ballerina nell'ombra in Luce dei tuoi occhi

L'ipotesi è però un'altra. In una delle recenti interviste di Anna Valle e Giuseppe Zeno, è emerso qualche particolare sul finale di Luce di tuoi occhi.

L'attrice interprete di Emma ha raccontato di divertirsi a 'depistare' per non far intuire chi sia realmente la vera Alice. Zeno, invece, ha assicurato che la fiction terrà i telespettatori con il fiato sospeso fino all'ultima puntata e che la verità si saprà solo all'ultimo minuto. Dunque, sembra abbastanza scontato che Alice sia Martina o Valentina.

Potrebbe invece darsi che la vera figlia di Emma sia una terza ballerina rimasta in un angolo fino a ora e che, con il susseguirsi delle puntate, potrebbe regalare preziosi indizi alla sua insegnante.