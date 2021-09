Come mai Tina non vuole cantare? I fan de Il Paradiso delle Signore se lo stanno chiedendo da qualche giorno. Tra le tante novità della nuova stagione vi è stato il ritorno della giovane Amato a Milano. Cantante ormai affermata, Tina sembra però non essere più quella di un tempo. Il piglio deciso e l'indole determinata ci sono sempre; eppure, in lei c'è una forte angoscia data dal fatto di non potersi sfogare e liberare la sua anima da un peso eccessivamente grande.

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 settembre 2021 svelano che Tina confesserà a Gabriella la verità sul suo matrimonio con Sandro.

Tuttavia, questo non sarà l'unico retroscena nella vita della giovane Amato che prossimamente verrà alla luce.

Perché Tina non canta? Il Paradiso delle Signore entra nel vivo

Tina è tornata a sorpresa a Milano dalla sua famiglia. Salvatore, Agnese e Giuseppe ne sono stati molto contenti, non aspettandosi minimamente questa bella novità.

La bellezza e la grazia di Tina non sono passati inosservati a Vittorio, tanto da sceglierla come modella per il lancio del Paradiso market, il magazine del grande magazzino. Tra i due, oltre a un'intesa professionale, sembra essersi creata anche una certa complicità.

La bella Amato ha evitato ogni domanda sulla sua vita privata, cercando di nascondere la verità sul suo rapporto con Sandro.

Ma non è la sola cosa che ha fatto insospettire gli attenti telespettatori della soap: perché Tina sta evitando di cantare?

Tina potrebbe essere malata

Nelle nuove puntate settimanali de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda la prossima settimana, Gabriella verrà a sapere la verità sul matrimonio di Tina con Sandro: il loro amore è finito da tempo, ormai sono due perfetti estranei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il comportamento di Tina sta facendo insospettire non poco. La bella Amato, nonostante sia una cantante affermata, ha evitato di cantare in diverse occasioni. In primis, ha declinato la proposta di Don Saverio di cantare per la parrocchia e lo stesso rifiuto è stato dato a Vittorio per prestare la sua voce alla colonna sonora del lancio della rivista dedicata al grande magazzino.

Giuseppe e Agnese preoccupati nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6

In uno degli ultimi episodi, Tina si è lasciata andare canticchiando una dolce canzone della sua infanzia in compagnia di Giuseppe e Agnese. Al termine, si è messa le mani alla gola, come se provasse del dolore fisico.

Questo dettaglio non ha certo lasciato indifferenti gli attenti telespettatori de Il Paradiso delle Signore. Tina potrebbe avere un problema alle corde vocali e proprio per questo si rifiuterebbe di cantare.

L'ipotesi di una malattia si sta facendo strada. Ciò spiegherebbe anche il suo ritorno a Milano, dato che il matrimonio con Sandro è finito da tempo, escludendo quindi una 'fuga' per rifugiarsi nel calore della sua famiglia dopo la delusione amorosa.

Nei prossimi episodi si farà luce sul reale motivo che vede Tina così restia a cantare, la sua grande passione che era anche riuscita a trasformare in un sogno, sperando che ora non sia diventato per lei un incubo a occhi aperti.