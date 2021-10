Continuano le vicende legate al più elegante magazzino di milanese degli anni sessanta. Le nuove puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si fanno sempre più intriganti. A tenere banco durante i recenti episodi della soap italiana è stato il ritorno a Milano di Ezio, in compagnia della compagna Veronica e della figlia Gemma. Seppur felice per lo stato d'animo della figlia, per aver finalmente rivisto il padre, Gloria è entrata in crisi. I due ex coniugi si sono rivisti dopo anni ma nel giro di poche ore la signorina Moreau è stata minacciata da Ezio, che l'ha obbligata a lasciare la città.

Qualora Gloria non partisse, Veronica potrebbe accorgersi che l'ex moglie di Ezio è viva. A quel punto il desiderio di Colombo, di creare una famiglia insieme a Veronica, Gemma e Stefania potrebbe sfumare all'improvviso.

Il Paradiso delle Signore, Ezio minaccia l'ex moglie

I sentimenti della giovane Stefania hanno incuriosito tantissimi telespettatori che attendono con ansia, che la commessa possa scoprire presto tutta la verità. Il ritorno a Milano di Ezio Colombo ha letteralmente rovinato i piani di Gloria. Quest'ultima, dopo anni di assenza, ha deciso di tornare in Italia per restare accanto alla figlia Stefania, che la crede morta. Dopo aver scoperto che l'ex marito ha un'altra donna, con la quale vede un futuro roseo e pieno di felicità, la signorina Moreau ha deciso di cambiare i suoi programmi.

Per sfuggire all'incontro con Teresio, Gloria aveva deciso di abbandonare il Paradiso e tornare in Francia. Dopo il soggiorno in casa di zia Ernesta, la capo commessa ha deciso di affrontare l'ex marito, per il bene della figlia. Il tanto atteso incontro tra Gloria ed Ezio è finalmente arrivato: i due ex coniugi si sono rivisti dopo tanti anni ma il padre di Stefania non è rimasto per niente contento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Molto provato per la conversazione avuta con Gloria, ed impaurito che la sua presenza possa ostacolare il suo rapporto con Veronica, Ezio minaccerà Gloria di sparire per sempre da Milano. Come visto nell'episodio 33, Ezio è apparso molto turbato durante il suo rientro a casa. Ad accorgersi dello stato d'animo dell'uomo è stata la sua compagna Veronica la quale ha pensato che fosse accaduto qualcosa a lavoro.

Nei prossimi episodi però, la mamma di Gemma potrebbe scoprire il vero motivo del malessere del compagno. Frequentando spesso il Paradiso, con lo scopo di conoscere meglio Stefania, Veronica potrebbe sorprendere Ezio in compagnia di Gloria. A quel punto la madre di Gemma potrebbe scoprire che la donna in compagnia di Colombo è proprio l'ex moglie Gloria. La notizia che la Moreau è viva ed è a Milano per recuperare il rapporto con Stefania potrebbe cambiare le carte in tavola all'interno della famiglia Colombo.