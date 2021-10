Una delle vicende più avvincenti de Il Paradiso delle Signore è quella che coinvolge Gloria. Le anticipazioni della puntata in onda su Rai 1 il 25 ottobre preannunciano molte novità per questo personaggio e non solo.

La donna, dopo essere scappata da Milano per paura di essere vista dal marito, deciderà di riprendere il suo ruolo da capocommessa. Pertanto, per quanto possa essere difficile, capirà che deve affrontare il marito.

Intanto Vittorio, dopo aver parlato con Brivio, deciderà di produrre il film musicale. Al contempo Tina cambierà idea: la giovane vuole prenderà parte al film.

A tal proposito Brivio avrà una brillante idea: far registrare alla cantante il pezzo principale.

Cosimo, intanto, verrà a conoscenza dei problemi finanziari di Ludovica. Il giovane Bergamini agirà da buon amico e proporrà alla giovane Brancia di trasferirsi presso la sua villa di famiglia, attualmente vuota. La ragazza accetterà e proporrà a Marcello di andare a vivere con lei.

Nel frattempo Salvatore, notando la vicinanza fra Anna e Roberto, penserà che fra i due ci sia qualcosa. La giovane Imbriani, non volendo nuovamente innamorarsi, lascerà credere a Salvo di avere una storia con Landi.

Il Paradiso, trama 25 ottobre: Gloria pronta all'incontro con Ezio

Le anticipazioni dell' episodio de Il Paradiso delle Signore svelano che Gloria cambierà completamente atteggiamento.

La donna tornerà a Milano sia per riprendere il suo ruolo di capocommessa sia per stare vicina a sua figlia. Pertanto sarà disposta anche ad affrontare il marito pur di non allontanarsi nuovamente da Stefania. I due coniugi così si dovranno rivedere dopo tanto tempo. Sarà un incontro molto toccante, in cui affronteranno un discorso molto doloroso.

Anticipazioni Il Paradiso: Tina vuole fare il film musicale

Gli spoiler dell' episodio de Il Paradiso del Signore in onda lunedì 25 ottobre rivelano che Tina cambierà idea riguardo al film. Vittorio a questo punto deciderà di far parte della produzione del film musicale. Brivio avanzerà una nuova idea: far registrare proprio a Tina il brano principale.

Nel frattempo Cosimo darà prova di grande generosità. Difatti, dopo aver saputo della vendita di Villa Brancia, proporrà a Ludovica di stabilirsi presso la sua dimora milanese, attualmente vuota. A questo punto la giovane inviterà Marcello a convivere presso la casa di Cosimo.

Il paradiso, spoiler 25 ottobre: Salvo crede che Anna abbia una storia con Landi

Nel corso dell'episodio del 25 ottobre Salvo, vedendo Anna e Roberto insieme, penserà che i due abbiano una relazione. La giovane, avendo paura di innamorarsi di nuovo, confermerà l'ipotesi del giovane Amato, in modo da mantenerlo a distanza.