Negli ultimi episodi di Upas la narrazione si è concentrata molto sulla storyline dell'aggressione ai danni di Susanna. Pur essendo trascorso più di un mese dalla sera del tragico evento, ancora non si sa chi sia stato a ridurre la giovane in fin di vita. Il pubblico è in trepidante attesa di scoprire chi sia il fantomatico aggressore. Gli autori sono stati molto bravi a seminare sospetti su diversi personaggi. Renato, suo malgrado, è finito nella lista degli indagati con tanto di interrogatorio da parte del magistrato. Poggi senior, però, non sarebbe in grado di fare del male a nessuno, e questo il pubblico di Upas lo sa.

I sospetti si sono spostati poi su Mauro, compagno di Adele, uomo dal comportamento ambiguo. Tuttavia Buonocore, pur avendo mentito ad Adele, ha un'alibi: quella sera era in compagnia di una donna. Entra poi in scena Pasquale, l'ex di Susanna, che la sera dell'aggressione ha incontrato la vittima. Stando alle anticipazioni, però, anche lui potrebbe essere estraneo ai fatti. Gli spoiler sono criptici, e al momento hanno rivelato esclusivamente che l'aggressore è già stato mostrato in scena. A questo punto, dati alcuni comportamenti strani, sui social molti fan hanno iniziato a ipotizzare che sia stata Adele a colpire la figlia.

Upas, teorie: Adele avrebbe colpito la figlia

Chi ha colpito realmente Susanna è uno dei maggiori dilemmi che tormenta il pubblico di Upas.

Sui social i fan si sono dilettati a formulare teorie, alcune delle quali piuttosto assurde e inquietanti. Una di queste vedrebbe Adele responsabile dell'aggressione ai danni di sua figlia. Tale ipotesi appare piuttosto suggestiva, tuttavia potrebbe rientrare in quanto anticipato dagli spoiler: il vero colpevole è già stato visto in scena.

Dunque, per quanto risulti davvero brutto ipotizzare che una madre abbia quasi ucciso la propria figlia, c'è da dire che non sarebbe del tutto impossibile.

Upas, retroscena: i motivi per i quali Adele abbia colpito Susanna

Secondo tale teoria, che serpeggia sui social, Adele si sarebbe recata presso lo studio semplicemente per parlare con la figlia.

La donna avrebbe magari voluto convincere la ragazza a tornare a casa. Tuttavia una parola di troppo avrebbe potuto far degenerare la situazione, e scatenare la rabbia di Adele. Altro motivo di discussione sarebbe potuto essere il rapporto fra la donna e Mauro Buonocore, l'uomo che tra l'altro aveva molestato Susanna. Se questa ipotesi fosse vera, significherebbe che Adele soffre di sdoppiamento di personalità, dato che sembrava davvero terrorizzata all'idea che il colpevole fosse proprio Mauro. Inoltre sembrerebbe ripetitivo da parte degli autori inserire come carnefice nuovamente un membro della famiglia Picardi.

Adele personaggio positivo di Un posto al sole

Appurati i motivi per i quali Adele avrebbe potuto aggredire la figlia, c'è da dire qualcosa in più sul suo personaggio.

Il pubblico di Upas conosce la signora Picardi da qualche anno, e ha avuto modo di constatare le sue sue qualità. Adele è sempre stato un personaggio positivo: dolce, mansueta, disponibile. Uno stravolgimento di personalità così drastico risulterebbe un po' una forzatura. Tuttavia non è detto che un personaggio positivo non possa commettere, magari in preda ad un raptus, un crimine brutale. Del resto Adele, pur essendo una donna forte, è stata vittima di abusi e violenze da parte del marito, il che le avrebbe potuto procurare disturbi psicologici. Resta, però, davvero un'ipotesi poco probabile e troppo suggestiva che ad aggredire Susanna sia stata Adele.