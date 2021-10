Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:50 su Rai 1. La misteriosa morte di Ravasi è una delle vicende narrative più intriganti. L'uomo era sparito nel nulla già nel corso della scorsa edizione de Il Paradiso. Nei discorsi di Adelaide ed Umberto traspariva che fosse accaduto qualcosa all'avvocato, anche se pubblicamente volevano far credere che fosse semplicemente partito. Nei primi episodi della sesta serie è stato ritrovato il corpo di Ravasi, facendo capire al pubblico che l'ex marito della contessa è morto.

Tuttavia su questa vicenda aleggia una patina di mistero. Cosa c'entrano la contessa e Guarnieri con la morte di Ravasi? Adelaide già da tempo non dorme più sogni tranquilli. La donna sembra sempre piuttosto nervosa, come se temesse di essere scoperta da un momento all'altro. La presenza a Milano di Flora, la figlia illegittima di Achille, non ha fatto altro che esacerbare i timori della contessa. La scoperta che, Achille abbia lasciato una lettera alla ragazza, ha fatto precipitare Adelaide nell'angoscia. Il contenuto della lettera resterà, almeno per il momento, top secret. Non è da escludere, però, che questa missiva possa svelare dettagli inediti, utili a far luce su questo mistero.

Il Paradiso delle Signore: la scomparsa di Ravasi

Il giallo si infittisce sempre di più. Come è morto Achille Ravasi? Il pubblico de Il Paradiso delle Signore si interroga su come siano andate realmente le cose a New York fra Achille, Umberto ed Adelaide. L'uomo era dapprima scomparso nel corso della quinta serie. La contessa aveva fatto credere a tutti che lei e suo marito avessero divorziato, ma dai suoi discorsi con il cognato è sempre emersa una grande paura.

Appurato che Ravasi volesse far del male alla donna, ed impossessarsi del suo patrimonio, non è da escludere che Guarnieri abbia ucciso l'avvocato per difendere l'amata cognata.

Il Paradiso: i timori della contessa

Nel corso della quinta serie de Il Paradiso delle Signore, la vicenda della scomparsa di Ravasi ha toccato anche la famiglia Bergamini.

Difatti, prima il padre Arturo, poi il figlio Cosimo hanno gettato dubbi su Umberto Guarnieri per lederlo socialmente ed economicamente. A quanto pare Bergamini senior aveva scoperto qualcosa di importante riguardo questo giallo, ma l'uomo è morto prima del tempo. Il figlio, pieno di rabbia verso Umberto per motivi personali, ha cercato di indagare sulla sparizione di Ravasi, ma non ha raccolto gli stessi frutti del defunto padre. All'inizio della sesta edizione è stato annunciato il ritrovamento del corpo di Achille. La notizia ha allarmato non poco la contessa, la quale temeva che potessero essere svolte della indagini. Tuttavia, almeno per il momento, il caso è stato archiviato come incidente.

L'arrivo a Milano della figlia di Ravasi, però, non ha certo rasserenato la contessa. La giovane inoltre è in possesso di una lettera scritta dal padre poco prima di morire.

Il Paradiso, ipotesi: la lettera potrebbe incastrare i Guarnieri

Nelle puntate attuali de Il Paradiso delle Signore la contessa è ossessionata dall'idea di trovare la lettera scritta dell'ex marito. Difatti, per facilitare l'impresa, l'astuta donna ha invitato Flora a trasferirsi a Villa Guarnieri. Stando agli spoiler, Adelaide riuscirà a trovare la lettera ed a leggerne il contenuto. Tuttavia le anticipazioni non rivelano cosa possa esserci scritto. A detta di Flora, nella lettera il padre le aveva scritto di volerla incontrare .

In realtà, potrebbe essere un semplice depistaggio da parte della ragazza. Non sarebbe da escludere che Flora, a tempo debito, possa sfruttare questa missiva per far luce sulla morte del padre. Se così fosse, per Adelaide ed Umberto potrebbero esserci non pochi problemi.