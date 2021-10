Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:50 su Rai 1. Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi nella settimana dall'11 al 15 ottobre annunciano nuovi colpi di scena.

Flora si troverà ad attraversare un momento di difficoltà: la giovane faticherà ad ambientarsi al nuovo lavoro e nella nuova città. Per svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi, deciderà di seguire i consigli di Agnese e Maria.

Nel frattempo, dopo aver ricevuto l'invito da parte di Adelaide, la ragazza si trasferirà a Villa Guarnieri.

In questo modo approfondirà la conoscenza non solo della contessa, ma anche di Umberto. Adelaide, intanto, riuscirà nel suo intento di leggere la lettera che Achille ha scritto a sua figlia.

Nonostante il talento di Flora, il rapporto professionale fra lei e Vittorio inizierà a vacillare. I due finiranno per avere una dura discussione, al termine del quale Umberto prenderà le difese della ragazza: questo avvenimento accrescerà l'attrazione di Flora nei confronti di Guarnieri.

Il Paradiso, anticipazioni 11-15 ottobre: Flora in difficoltà

Gli spoiler degli episodi de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda dall'11 al 15 ottobre, preannunciano che Flora vivrà dei momenti di difficoltà. La giovane farà fatica ad ambientarsi al nuovo lavoro.

Del resto c'è da tenere presente che, nonostante il suo talento, la ragazza a New York era una costumista, dunque svolgeva un lavoro completamente diverso. Tuttavia deciderà, per facilitare le cose, di ascoltare i consigli di Agnese e Maria, con le quali nel frattempo ha instaurato un buon rapporto, nonostante le iniziali reticenze della signora Amato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso delle Signore, spoiler sino al 15 ottobre: la contessa leggerà la lettera di Achille

Adelaide è una donna che non fa mai niente per non aver nulla in cambia. Difatti se ha invitato Flora a trasferirsi a Villa Guarnieri non è di certo per filantropia. La donna sa che in questo modo potrà tenere più facilmente la giovane sotto controllo.

Nel corso degli episodi de Il Paradiso, in onda dall'11 al 15 ottobre, la contessa raggiungerà il suo obiettivo di leggere la lettera che Achille ha scritto per sua figlia. Tuttavia non viene svelato il contenuto della missiva.

Puntate fino al 15/10: Umberto difenderà Flora con Vittorio

Nonostante Vittorio abbia puntato molto su Flora, riconoscendone il talento, non mancheranno le divergenze professionali. Difatti nel corso dei prossimi episodi, i due avranno una dura lite, a causa di opinioni differenti riguardo alla nuova collezione.

A gran sorpresa interverrà Umberto, che prenderà le difese della ragazza. A questo punto la figlia di Achille inizierà a provare una certa ammirazione e attrazione nei confronti di Guarnieri.