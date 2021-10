L'aggressione di Susanna Picardi è stata una delle vicende più avvincenti di Un posto al sole. Gli autori sono riusciti a ricreare un giallo in cui diversi personaggi sarebbero potuti sembrare colpevoli. Difatti hanno seminato sospetti anche in personaggi storicamente buoni. Nel corso di questa storyline si sono accesi gli intuiti investigativi del pubblico a casa, il quale ha formulato svariate ipotesi riguardo al colpevole dell'aggressione. A livello narrativo il primo ad essere messo sotto accusa è stato Niko, personaggio da sempre positivo, a parte qualche momentaneo problema di tossicodipendenza.

Tuttavia per la polizia il giovane Poggi poteva avere un movente molto forte per colpire la sua ex fidanzata. I sospetti sono subito passati da Poggi figlio a Poggi padre, a causa di qualche bugia detta dall'uomo. Renato la sera del drammatico evento ha visto Susanna ma non lo ha detto da subito agli inquirenti. Quest'omissione l'ha fatto balzare in cima alla lista dei sospettati, con tanto di interrogatorio da parte del PM. Tra i sospettati c'è stati anche Mauro, il compagno di Adele, il quale aveva fatto delle avances alla ragazza. Inoltre Manlio Picardi dal carcere ha dichiarato di essere certo che ad aggredire la figlia fosse stato Pasquale Arcate, l'ex di Susanna. Il vero colpevole però non è fra questi citati.

Dopo quasi due mesi, gli autori di Un posto al sole hanno svelato che il vero aggressore è Mattia Savelli, il rider di Caffè Vulcano. Il giovane è attualmente a piede libero, e data la sua psiche malata potrebbe ben presto colpire ancora.

Un posto al sole: Savelli è il vero colpevole

Negli ultimi episodi di Un posto al sole è stata finalmente svelata l'identità dell'aggressore di Susanna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si tratta di Mattia, il ragazzo delle consegne di Caffè Vulcano. Il pubblico aveva già da tempo intuito che il giovane potesse essere colpevole. Difatti erano diversi gli indizi che riconducevano a lui. Inoltre Mattia è un personaggio completamente avulso alle trame della soap, insomma sembrava proprio essere stato messo lì per essere il colpevole.

Tuttavia alcuni fan attraverso i canali social hanno dichiarato di attendersi una conclusione diversa per questa storyline. Per molti sembrerebbe un finale scontato, tanto da attendersi un ulteriore colpo di scena. Sembra difficile, però, arrivati a questo punto che ci sia uno stravolgimento di trama. Dunque che piaccia o no, Mattia è il colpevole dell'aggressione.

Il rider ha una doppia personalità

Nelle scorse puntate di Un posto al sole, Mattia è apparso come un ragazzo docile e bonario, sempre sorridente con tutti. Difatti attraverso i flashback si è potuto capire che anche con Susanna inizialmente si è mostrato molto rassicurante. Nel momento del rifiuto da parte della ragazza ha iniziato a cambiare atteggiamento tanto da arrivare a colpirla violentemente col suo casco.

Tutto ciò può essere spiegato solo con una doppia personalità del giovane. Savelli confonde la gentilezza delle ragazze con l'attrazione fisica, e nel momento in cui viene respinto inizia a cambiare personalità. La frustrazione per il rifiuto e la tristezza dello status da single lo portano ad avere atteggiamenti violenti e misogini.

Un posto al sole: l'aggressore potrebbe far ancora del male

Complice la parziale amnesia di Susanna, Mattia resta ancora a piede libero. Difatti, almeno per il momento, non ci sono indizi che possano incastrarlo. Nel corso dei prossimi episodi il suo interessamento a Rosella potrebbe aprire nuovi scenari. Del resto la sua mente malata potrebbe fraintendere le attenzione della ragazza come frutto di coinvolgimento sentimentale. Non è da escludere che Mattia possa colpire ancora delle ragazze dal quale riceve dei rifiuti.