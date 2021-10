La sesta serie de Il Paradiso delle Signore si prospetta molto interessante. Gli episodi diventano sempre più avvincenti e ben presto si entrerà nel vivo di questa nuova stagione. Tra le storylines più belle c'è senza dubbio quella che vede protagonista Gloria, una donna con un passato molto doloroso. La signorina Moreau è entrata in scena a metà della scorsa edizione, diventando la nuova capocommessa del grande magazzino. La donna ha mostrato da subito grandi capacità professionali, ma soprattutto affetto verso le sue Veneri. Nonostante abbia instaurato un ottimo rapporto con ognuna di loro, è stato evidente da subito un certo transfer nei confronti di Stefania Colombo.

Difatti si è scoperto che Gloria è la madre della signorina Colombo. La donna, accusata per un crimine non commesso, dovette abbandonarla anni prima per sfuggire al carcere. Pertanto alla bambina fu raccontato che la madre era morta. Grazie al lavora al Paradiso, Moreau ha trovato il modo di star vicino alla figlia. Tuttavia l'arrivo a Milano di Ezio le ha scombussolato un po' i piani. Stando alle anticipazioni ben presto i due si rivedranno, e non sarà di certo un incontro facile. Colombo cova molto rancore nei confronti della donna e le intimerà di allontanarsi dalla città per non destabilizzare la figlia. Non sarebbe da escludere però che ci siano dei colpi di scena e che la loro storia evolva in altro modo.

Il Paradiso, anticipazioni: Gloria chiede di incontrare Ezio

Nelle attuali puntate de Il Paradiso delle Signore, Gloria si sta nascondendo dal marito. La donna si è allontanata da Milano proprio perché ha timore di vedere Ezio. Tuttavia si renderà conto che non può sfuggire per sempre. Dunque, se vuole restare accanto alla figlia, dovrà necessariamente affrontare il consorte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel corso dei prossimi episodi, Gloria si farà viva e gli chiederà di incontrarsi. Per Ezio sarà una grande sorpresa scoprire che la moglie vive nella sua stessa città. Il loro incontro non sarà affatto roseo. L'uomo nutre molto rancore nei confronti della coniuge, dato che reputa di essere stato abbandonato. Gloria, dal canto suo, scappò, non solo per evitare la prigione, ma anche per non ledere il nome del marito e la sua professione.

Il Paradiso, prossimi episodi: Ezio vuole che Gloria vada via

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Ezio resterà molto turbato dall'incontro avuto con la moglie. Nonostante ormai ami Veronica, non riuscirà a non pensare a ciò che si sono detti lui e Gloria. Data la sua inquietudine, Colombo prenderà una decisione molto dolorosa. L'uomo chiederà a Gloria di sparire nuovamente, perché non vuole interferenze nella vita sua e del suo nuovo nucleo familiare. Non è detto però che la moglie sia intenzionata ad allontanarsi ancora una volta dalla figlia.

Il Paradiso delle Signore 6: Ezio e Gloria potrebbero amarsi ancora

Nonostante l'astio di Ezio verso Gloria, l'uomo potrebbe ancora esserne innamorato.

Gli spoiler degli episodi de Il Paradiso in onda la prossima settimana annunciano che, un gesto nobile di Gloria farà cambiare idea al marito. Già questo potrebbe essere un avvicinamento, e probabilmente Colombo revocherà alla moglie la sua imposizione di lasciare Milano. Dunque i due potrebbero continuare a vivere nella stessa città, ed incontrarsi spesso al grande magazzino per lavoro. A questo punto potrebbe succedere che i due capiscano di amarsi ancora, del resto il loro matrimonio non è finito per mancanza di amore. Resterebbe da capire come Colombo affronterebbe la situazione con la sua nuova famiglia, anche se per la legge lui continua ad essere sposato con Gloria.