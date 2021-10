La story-line legata all'aggressione ai danni di Susanna sarà ancora una volta al centro della scena nei prossimi episodi di Un posto al sole. Le anticipazioni relative alle puntate in onda su Rai 3 dal 25 al 29 ottobre, rivelano che i sospetti su Renato cadranno, ma con Mattia a piede libero, un'altra ragazza potrebbe essere vittima della sua violenza.

Nel frattempo, Serena darà alla luce la piccola Elisabetta e in questo contesto, Filippo inizierà ad avere dei ricordi mentre Marina farà sempre più fatica ad aiutare Fabrizio.

Infine, Silvia affronterà la propria difficile situazione sentimentale e Alberto provocherà ancora una volta Patrizio.

Un posto al sole, trame 25-29 ottobre: Filippo inizia a ricordare

La gravidanza di Serena è ormai al termine e negli episodi Un posto al sole in onda dal 25 al 29 ottobre, la giovane verrà portata in ospedale da Ferri e Marina e poco dopo arriverà anche Filippo. Tuttavia, le cose inizialmente si metteranno male al punto che la gravidanza sembrerà a rischio. Nonostante ciò, la Cirillo darà alla luce la bambina e Filippo travolto dalla gioia per la nascita della figlia, capirà qual è il suo posto e soprattutto inizierà ad avere un ricordo che credeva aver perso per sempre.

Nel frattempo, Rossella trascorrerà una bella serata con Riccardo, il quale cercherà di tirarle su il morale mentre a casa, l'attenderà un confronto con sua madre Silvia.

Poco dopo, Marina non riuscirà in nessun modo ad aiutare Fabrizio, il quale ormai da tempo, versa in uno stato quasi depressivo per via dei problemi al pastificio.

Intanto, Rossella dopo la scoperta del tradimento della madre, vivrà un momento di grande difficoltà sul lavoro mentre Silvia cercherà di tenere a distanza Giancarlo non senza difficoltà mentre Michele sta per tornare a Napoli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Upas, anticipazioni 25-29 ottobre: Silvia affronta la difficile situazione sentimentale

Silvia si confronterà con Rossella e grazie a lei, prenderà finalmente il coraggio a due mani per affrontare la difficile situazione sentimentale che vive da qualche mese. Intanto, Filippo, dopo il ricordo avuto subito dopo la nascita della figlia, tornerà ad avere la speranza di poter recuperare completamente la memoria.

Nel frattempo, Fabrizio continuerà a trattare male Marina scaricando su di lei la rabbia e la frustrazione e la donna non ne potrà più al punto tale che non saprà più come gestire la situazione che si è venuta a creare con lui.

Poco dopo, Alberto coltiverà la speranza di riavvicinarsi a Clara grazie al battesimo del piccolo Federico, ma per loro, ci sarà davvero una nuova possibilità? Più tardi, Susanna inizierà a riprendersi piano piano, purtroppo, però, non riuscirà a ricordarsi il volto della persona che l'ha aggredita. Intanto, l'intesa tra Rossella e Riccardo crescerà sempre più mentre Silvia e Michele saranno ad un bivio. La Graziani, salverà il matrimonio o lascerà il consorte per Giancarlo?

Mattia potrebbe aggredire un'altra ragazza?

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, il PM lascerà cadere ogni sospetto su Renato come aggressore di Susanna e l'uomo potrà così tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia, Mattia che è il vero responsabile dell'aggressione alla Picardi, sarà ancora a piede libero e ciò significa che potrebbe tornare a colpire aggredendo un'altra ragazza. Poco dopo, sarà tutto pronto per il battesimo di Federico ed Alberto non perderà l'occasione per provocare ancora una volta Patrizio.

Il ragazzo reagirà violentemente o questa volta sarà capace di gestire la rabbia che sente nei confronti del Palladini? Intanto, Guido e Mariella parleranno con Speranza e la inviteranno a ripensare alla sua decisione di annullare l'iscrizione alla facoltà di Veterinaria. La giovane, infatti, rientrerà a Napoli esclusivamente per questo motivo.