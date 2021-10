Nelle puntate di Un posto al sole, procederanno le indagini per trovare il colpevole dell'aggressione ai danni di Susanna. Ad oggi non esiste nessuna anticipazione che riveli il nome del colpevole, ma sono stati forniti diversi elementi per capire chi possa essere. E' stato confermato che l'aggressore è stato mostrato agli spettatori e che la soluzione del caso sarà sorprendete ma quindi chi è? A seguire un'analisi con tutte le ipotesi dalle più probabili alle meno probabili.

Le ipotesi assurde

Niko e Renato : entrambi potrebbero avere un movente ed erano lì quella sera, ma questo è Un posto al posto sole e questi due sono protagonisti storicamente positivi, quindi senza dilungarsi troppo risulta ovvio escluderli.

Alberto Palladini: all'inizio delle indagini, la sua inquietudine nell'ascoltare la notizia ha portato qualcuno a sospettare di lui. A differenza di Niko e Renato, Alberto non è un "buono" però non è neanche un assassino. Palladini è un manipolatore, un arrivista ed ha una morale discutibile, ma questo non lo rende un aggressore.

Giancarlo : qualcuno ritiene che l'uomo possa essere un pericoloso stalker e che, di conseguenza, potrebbe essere anche un aggressore di fanciulle. Anche dando per buona la prima di questa ipotesi, risulterebbe spiazzante e inutilmente complesso, inserire in questa vicenda qualcuno che non c'è mai entrato.

Manlio: prima che si scoprisse che era in carcere, il suo nome andava per la maggiore, ma adesso c'è la certezza che tale personaggio sia innocente.

Resta la possibilità che sia il mandante di Pasquale, ma qui va fatto un approfondimento. Im questo quadro, i due avrebbero stretto un folle accordo per punire Susanna. Per dare credito a questa ipotesi bisognerebbe, però, anche accettare che il colonnello Picardi soffra di sdoppiamento della personalità, visto che proprio lui ha accusato l'ex genero.

Ispettrice Anselmi: il suo ostracismo verso Franco e Niko ha portato qualcuno a sospettare della poliziotta. In linea teorica tutto è possibile, ma perché? Lei non ha nulla a che vedere con questa storia e una svolta del genere sarebbe sorprendente ma anche totalmente insensata.

Le ipotesi poco probabili

Adele: secondo questa teoria, la madre di Susanna avrebbe attaccato la figlia, forse perché gelosa di Mauro.

Complice, una mente provata dai soprusi del marito, la donna avrebbe scatenato la sua rabbia contro la figlia, in seguito ad una lite o in un raptus di follia. Tale ipotesi è molto suggestiva ma, considerato che lei fa parte dei "buoni", risulta davvero difficile da considerarla.

Sabatino: il portiere dello stabile avrebbe potuto tranquillamente avere accesso allo studio, sia bussano alla porta che entrando con le sue chiavi, tuttavia che motivazioni avrebbe? Si dovrebbe pensare che sia un maniaco che conduce una doppia vita, ma è un personaggio troppo di contorno e una soluzione simile sarebbe deludente più che sorprendente.

Le ipotesi più probabili

Mauro: l'infermiere era uno dei maggiori sospettati ma, adesso, che ha un alibi verificato da Franco e Niko, esce dalla cerchia degli indiziati principali.

Resta possibile che la donna, che sarebbe dovuta essere con lui, abbia mentito per coprirlo, tuttavia rimescolare nuovamente le carte sarebbe irritante. Difficile ma non impossibile.

Pasquale: ha un movente, ha mentito agli inquirenti, aveva un'ossessione per Susanna e l'ha vista quella notte. A tutti gli effetti resta il colpevole perfetto ma, forse proprio per questo, non è lui. Difficile pensare che si sia scelto di mostrare nuovamente un militare dedito alla famiglia con una percezione distorta della famiglia e dei valori, ma di fatto resta nei sospettati principali.

Massimo : Di lui non si sa quasi nulla, a parte che é il collega con cui Susanna ha brindato, alcune sere prima dell'aggressione.

Va detto che si è presentato spontaneamente alla polizia e che l'ispettore Torre sembra fidarsi di lui, ma questo non lo elimina, di certo, dai principali indiziati.

Mattia: il rider sembra essere stato inserito in concomitanza dell'inizio di questa storyline. Sin dalla prima sera la regia ha indugiato spesso su di lui. Sembrava che fosse stato messo lì per spiazzare gli spettatori, ma ora che il cerchio si stringe, lui resta uno dei maggiori indiziati.